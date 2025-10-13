Doanh nghiệp tiên phong bảo vệ môi trường

Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp và tái chế phế liệu, Công ty TNHH Song Tinh (Song Tinh), phường Phúc Yên đã có những đóng góp tích cực, tiên phong trong các hoạt động vì một môi trường và xây dựng cuộc sống xanh, sạch, đẹp.

Thành phẩm nhôm tái chế từ phế liệu của Công ty TNHH Song Tinh.

Bà Mai Thị Hồng Nguyên - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Song Tinh chia sẻ: Trong chiến lược phát triển của Song Tinh, mọi mục tiêu đều hướng đến vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng xã hội tốt đẹp gần gũi, thân thiện với thiên nhiên. Chính vì vậy, ngay từ khi thành lập, Song Tinh đã chú trọng quan tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn ISO: 9001 và ISO 14001. Theo đó, doanh nghiệp đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị hiện đại, xe chuyên dụng, đáp ứng các yêu cầu trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, thu gom vận chuyển chất thải nguy hại. Đặc biệt, Song Tinh đã liên kết, phối hợp với những đơn vị có năng lực xử lý chất thải hàng đầu của Việt Nam để xử lý triệt để chất thải nguy hại của các đối tác. Nhờ có chiến lược, hướng đi đúng, quy mô hoạt động của công ty không ngừng được mở rộng. Ngoài trên địa bàn tỉnh, Song Tinh đang thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cho nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên...

Cùng với thu gom, xử lý chất thải, Song Tinh đang tái chế các loại phế liệu như sắt, thép, gỗ... thành các sản phẩm có ích, thân thiện với môi trường. Hạn chế khói bụi, khí thải ra môi trường trong quá trình tái chế kim loại, công ty đã trang bị hệ thống quay tách ly tâm, máy đột dập, hệ thống xử lý khí thải, nước thải... Đặc biệt, năm 2022, công ty đã hoàn thiện dự án “Nâng công suất đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ môi trường và tái chế phế liệu nhôm dính dầu bằng phương pháp đồng xử lý”, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép với các hạng mục gồm: Hệ thống nấu nhôm 8.280 tấn/năm; sơ chế, tái chế phế liệu gỗ 300 tấn/năm, nấu đồng 100 tấn/năm, sắt thép 950 tấn/năm, nhựa 350 tấn/năm, cao su 850 tấn/năm, giấy 300 tấn/năm và hệ thống sơ chế, tái chế mút xốp 900 tấn/năm... giúp cho việc tái chế đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và những thông số môi trường nhất định. Hiện, Song Tinh giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động với mức lương trung bình 8 triệu đồng/người/tháng.

Để phát triển bền vững, Song Tinh luôn coi trọng, đề cao giá trị con người, chăm lo tới đời sống cán bộ, công nhân, người lao động giúp họ yên tâm làm việc. Hằng năm, người lao động được khám sức khỏe theo định kỳ, cấp phát bảo hộ lao động, được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hưởng các chế độ khác đầy đủ theo quy định của Nhà nước; công nhân có hoàn cảnh khó khăn còn được hưởng nhiều chế độ trợ cấp khác. Bên cạnh đó, Song Tinh đã đầu tư xây dựng khu nhà ăn, nhà nghỉ khang trang sạch đẹp cho cán bộ, công nhân nghỉ ngơi. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan, nghỉ mát nhằm nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui vẻ, đoàn kết, động viên công nhân hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Ý thức được trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội, hằng năm, Song Tinh đều xây dựng kế hoạch và dành một phận lợi nhuận cho các hoạt động an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, công ty đã dành hơn 300 triệu đồng để thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó... Qua đó, chia sẻ, tạo động lực giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Với những thành tích đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cùng nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, Song Tinh đã được các cấp, bộ, ngành và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba; Doanh nghiệp tiêu biểu Asean, thương hiệu vững mạnh; Cúp thương hiệu Vàng doanh nghiệp vượt qua suy thoái hội nhập toàn cầu; Doanh nghiệp tiêu biểu tiên phong trong đổi mới công nghệ phát triển kinh tế xanh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh...

Trần Tỉnh