Phường Hòa Bình gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu

Sáng 12/10, phường Hòa Bình đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn phường nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn phường.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Bình tặng lẵng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đại diện các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tiêu biểu tại buổi gặp mặt.

Tính đến hết quý III/2025, phường Hòa Bình có 1.718 doanh nghiệp, trong đó 1.507 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho 23.640 lao động địa phương và các vùng lân cận. Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực: Buôn bán nhỏ lẻ, thiết bị, vật liệu, sản xuất đồ gỗ, chế biến nông sản, đồ uống, vận tải hành khách... Toàn phường hiện có 22 hợp tác xã với tổng số vốn điều lệ 43.233 tỷ đồng. Tổng doanh thu trong 9 tháng năm 2025 của các hợp tác xã là 22 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 365 lao động với thu nhập bình quân đạt 4-6 triệu đồng/người/năm. Đối với phát triển kinh tế tư nhân - hộ gia đình, toàn phường hiện có 1.904 hộ kinh doanh cá thế với tổng số vốn đăng ký khoảng 190,3 tỷ đồng.

Trong những năm qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đóng góp lớn vào doanh thu Nhà nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh cũng đã tích cực tham gia công tác từ thiện, nhân đạo xã hội, tặng quà tết cho hộ nghèo, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng biểu dương những kết quả mà cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phường đã đạt được trong năm 2025.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đề nghị: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cần tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Tiếp tục đa dạng hóa loại hình và ngành nghề sản xuất kinh doanh; mạnh dạn mở rộng sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và chuyển đổi từ mô hình sản xuất hộ kinh doanh sang loại hình doanh nghiệp nhằm nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cam kết đồng hành, chia sẻ cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể.

Đồng thời, đồng chí đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Đinh Hòa