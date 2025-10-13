Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý đất đai

Ngày 13/10, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với lãnh đạo 3 xã Lương Sơn, Liên Sơn, Cao Dương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và triển khai đề án làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kiểm tra thực địa khu công nghiệp Phú Sơn, xã Lương Sơn.

Hiện nay, UBND xã Lương Sơn đang triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn đối với 63 dự án với tổng diện tích trên 807ha, số hộ ảnh hưởng dự án khoảng 6.141 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Xã đã giải phóng mặt bằng được 429/807ha, chiếm khoảng 53,2% diện tích. Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 3.220/6.141 hộ.

Sau hơn 3 tháng thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Lương Sơn đã tiếp nhận hơn 100 hộ sơ lĩnh vực đất đai; thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với 20 dự án về nhà ở. Ngoài ra, xã đã tiếp nhận và giải quyết 147 đơn thư liên quan tới khiếu nại về đất đai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi làm việc với xã Lương Sơn

Chủ tịch UBND xã Lương Sơn báo cáo tại buổi làm việc.

Trên địa bàn xã Liên Sơn hiện đang triển khai thực hiện GPMB đối với 24 dự án với tổng diện tích 139,5ha. Tuy nhiên từ ngày 1/7/2025 tất cả các dự án đều chưa triển khai tiếp tục thực hiện do chưa bàn giao lại hồ sơ từ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lương Sơn cũ.

Lãnh đạo UBND xã Liên Sơn báo cáo những vướng mắc trong thực hiện thủ tục đất đai trên địa bàn xã.

Trên địa bàn xã Cao Dương hiện có 8 dự án đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Từ khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương hai cấp tới nay, xã đã tiếp nhận 232 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, việc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang gặp khó khăn do vướng mắc trong công tác bàn giao hồ sơ, giấy tờ liên quan.

Thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, các xã đã triển khai tuyên truyền đến tất cả các thôn, xóm trên địa bàn để nhân dân cùng nắm bắt; tiếp tục thu thập dữ liệu và phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục quản lý đất đai để thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Cao Dương báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND 3 xã kiến nghị một số nội dung khó khăn, bất cập hiện nay như: Hệ thống pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn chồng chéo, thay đổi liên tục, rất khó khăn trong quá trình áp dụng. Quy định khung giá đất của Nhà nước còn thấp hơn so với giá thị trường; việc thực hiện kê khai, kiểm kê thu hồi đất và xác định điều kiện hưởng bồi thường, hỗ trợ về đất đai gặp khó khăn do các hộ dân không có giấy chứng nhận QSDĐ, do thay đổi về đơn giá bồi thường tài sản, thay đổi về quy cách kiểm kê; việc xác định nguồn gốc đất khó khăn do hồ sơ địa chính, bản đồ đất đai còn thiếu đồng bộ, không đầy đủ...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn biểu dương những nỗ lực, cố gắng của chính quyền các xã trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai thời gian qua đồng thời yêu cầu cần kiện toàn Trung tâm Phát triển quỹ đất (TT PTQĐ) khu vực, bên dưới có các chi nhánh để thực hiện nhiệm vụ GPMB. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, sớm tổ chức hội nghị về công tác kiện toàn các TT PTQĐ. Các xã nắm vai trò chủ trì trong công tác GPMB, Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh tạm thời giữ như hiện nay theo cơ chế văn phòng một cấp, xã phối hợp thực hiện các nhiệm vụ.

Đối với chủ trương giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu thực hiện đúng quy trình và tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật. Đồng chí cũng đã trao đổi, làm rõ thêm và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số nội dung liên quan, đề nghị các sở, ngành hướng dẫn, phối hợp sát sao giúp xã giải quyết những bất cập đang tồn tại.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đi thực tế, nắm tình hình công tác quản lý đất đai tại một số điểm trên địa bàn 3 xã.

Đinh Hòa