Yến mạch - Nguồn chất xơ tự nhiên giúp nuôi dưỡng hệ tiêu hóa khỏe mạnh cho trẻ

Trẻ nhỏ hệ tiêu hoá còn non nớt nên rất dễ bị rối loạn hấp thu hoặc táo bón. Yến mạch được đánh giá cao nhờ nguồn chất xơ hòa tan dồi dào, đặc biệt là β-glucan dưỡng chất quan trọng giúp nuôi lợi khuẩn và hỗ trợ đường ruột hoạt động trơn tru, giúp trẻ xây dựng hệ tiêu hoá khoẻ mạnh ngay từ sớm.

Vì sao chất xơ quan trọng với hệ tiêu hoá ở trẻ nhỏ?

Không được hấp thu vào cơ thể nhưng chất xơ vẫn đóng vai trò rất quan trọng với hệ tiêu hoá của con người, đặc biệt ở trẻ nhỏ bởi những vai trò:

1. Nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột

Hệ tiêu hoá khoẻ mạnh khi cân bằng vi sinh được đảm bảo, trong đó, lợi khuẩn chiếm tỷ trọng lớn. Khi đó, chất xơ chính là nguồn thức ăn của các lợi khuẩn, giúp chung sinh sôi và phát triển.

Sự hoạt động tích cực của lợi khuẩn cũng góp phần phân giải thức ăn thành mảnh nhỏ hơn, giúp trẻ hấp thu tốt các chất dinh dưỡng.

Chất xơ rất cần thiết cho hệ tiêu hoá của trẻ (Ảnh minh hoạ)

2. Tăng khối lượng phân

Chất xơ còn mang lại lợi ích trực tiếp cho đường ruột thông qua tác dụng tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột, giúp phòng ngừa táo bón và rối loạn tiêu hóa,...

3. Những lợi ích khác

Quá trình lên men chất xơ tạo ra nhiều hợp chất có lợi, không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn tác động tích cực đến hệ miễn dịch và các cơ quan quan trọng như gan, thận, thậm chí cả não.

Về lâu dài, các hợp chất lên men từ chất xơ có thể giúp giảm viêm, kiểm soát đường huyết và cholesterol, từ đó hỗ trợ phòng ngừa các rối loạn lâu dài như béo phì, tiểu đường hay bệnh tim mạch.

Yến mạch - nguồn chất xơ tự nhiên tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ

Yến mạch được xem là một trong những thực phẩm giàu chất xơ tự nhiên có lợi nhất cho hệ tiêu hóa của trẻ nhờ chứa β-glucan, tinh bột kháng tự nhiên (RS) và nhiều hợp chất thực vật đặc trưng như avenanthramide.

Yến mạch là nguồn chất xơ tự nhiên tốt cho tiêu hoá (Ảnh minh hoạ)

Các nghiên cứu cho thấy yến mạch, đặc biệt là yến mạch nguyên hạt, có khả năng nuôi dưỡng và điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột - yếu tố then chốt quyết định sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch của trẻ.

β-glucan

Trong đường ruột, chất xơ hòa tan β-glucan từ yến mạch được các lợi khuẩn lên men, tạo ra các axit béo chuỗi ngắn (SCFA) như butyrate và propionate. Đây là những hợp chất quan trọng giúp tăng cường hàng rào bảo vệ ruột, giảm viêm, ức chế sự sinh sôi của vi khuẩn có hại và cải thiện nhu động ruột. Butyrate đặc biệt có lợi cho trẻ vì giúp nuôi dưỡng tế bào đại tràng và hỗ trợ tiêu hóa mượt mà hơn.

Một số nghiên cứu lâm sàng cũng ghi nhận việc bổ sung β-glucan giúp tăng tổng SCFA trong ruột, từ đó cải thiện chức năng tiêu hóa một cách rõ rệt.

Tinh bột kháng tự nhiên

Tinh bột kháng tự nhiên - dạng chất xơ khó tiêu hóa trong yến mạch cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sự phát triển của lợi khuẩn, đồng thời làm tăng sản xuất butyrate.

Các loại yến mạch ít qua chế biến (như yến mạch nguyên hạt, yến mạch cắt đôi/cắt thép,...) chứa nhiều tinh bột kháng tự nhiên hơn đã cho thấy hiệu quả vượt trội trong việc thúc đẩy vi khuẩn có lợi và cải thiện chất lượng phân, đặc biệt hữu ích với trẻ dễ bị táo bón.

Hợp chất avenanthramide

Hợp chất avenanthramide là một chất chống oxy hoá độc đáo có ở yến mạch đã được chứng minh có khả năng điều hòa hệ vi sinh, giảm sự phát triển của vi khuẩn có hại và hỗ trợ chống viêm trong đường ruột. Nhờ đó, yến mạch góp phần duy trì đường ruột khỏe mạnh, hạn chế táo bón, đầy hơi, rối loạn hấp thu - những vấn đề rất phổ biến ở trẻ nhỏ.

Với khả năng tạo môi trường ruột lý tưởng, thúc đẩy lợi khuẩn phát triển và cải thiện chức năng tiêu hóa tự nhiên, yến mạch xứng đáng trở thành nguồn chất xơ vàng trong chế độ ăn của trẻ, giúp hệ tiêu hóa khỏe từ bên trong và hỗ trợ trẻ hấp thu dưỡng chất tối ưu.

Cách sử dụng yến mạch phù hợp

Để yến mạch phát huy tối đa lợi ích cho hệ tiêu hóa và cung cấp năng lượng bền vững, phụ huynh có thể tham khảo một số hướng dẫn sau:

Chọn loại yến mạch phù hợp

- Yến mạch nguyên hạt hoặc cán dẹt: Giữ nguyên chất xơ và β-glucan, tốt cho nhu động ruột và nuôi lợi khuẩn.

- Yến mạch ăn liền: Dễ chế biến nhưng nên ưu tiên loại không tẩm đường hay hương liệu để tránh lượng đường dư thừa.

Thời điểm dùng

- Bữa sáng là thời điểm lý tưởng, giúp trẻ no lâu, cung cấp năng lượng cho hoạt động cả buổi.

- Có thể dùng bữa phụ chiều hoặc kết hợp trong bữa trưa để tăng tính đa dạng.

Cách chế biến

- Cháo yến mạch: Kết hợp với rau củ nghiền hoặc trái cây, dễ ăn và hấp thu.

Sữa yến mạch: Thích hợp với trẻ lớn, giúp bổ sung dinh dưỡng từ hạt yến mạch một cách ngon miệng và tiện lợi.

- Mix yến mạch với sữa hạt: Giúp trẻ hấp thu β-glucan, protein và vitamin từ hạt, đồng thời cải thiện tiêu hóa.

Sữa yến mạch tốt cho sức khỏe của trẻ (Ảnh minh hoạ)

Lưu ý khi sử dụng

- Giới thiệu yến mạch từ từ, quan sát phản ứng của trẻ để tránh đầy bụng hoặc khó tiêu.

- Kết hợp với chế độ ăn cân đối nhiều rau củ, trái cây và đủ nước.

- Không thêm quá nhiều đường hoặc muối để giữ yến mạch lành mạnh, tối ưu hóa lợi ích cho đường ruột.

Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, cha mẹ luôn muốn mang đến cho con những gì tốt nhất. Sữa hạt chứa yến mạch trở thành giải pháp dinh dưỡng lành mạnh, giàu chất xơ và các dưỡng chất có lợi, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón ở trẻ nhỏ.

Gần 30 năm hoạt động, Vinasoy là thành viên của Hiệp hội thực phẩm có nguồn gốc thực vật thế giới (Plant Based Foods Association). Thương hiệu vừa ra mắt dòng sữa hạt Veyo SMARTY kết hợp yến mạch và óc chó dành riêng cho trẻ nhỏ.

Ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, Veyo SMARTY được nghiên cứu độc quyền dành cho lứa tuổi học đường: 100% đạm thực vật, chất béo tốt, chất xơ tự nhiên, chứa Omega-3 và DHA nguồn gốc tảo biển, canxi cùng các vi chất thiết yếu như vitamin A và B6,... giúp tốt cho trí não, hệ xương và thị giác. Sản phẩm có đặc tính chất béo bão hòa thấp, không cholesterol, không lactose, thân thiện với hệ tiêu hóa và phù hợp cho trẻ bất dung nạp lactose. Đây chính là sản phẩm đồng hành lý tưởng cho bé trong hành trình học tập và lớn khôn.

Với hương vị thanh nhẹ, dễ uống và tiện lợi, Veyo Smarty trở thành lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng hoặc bữa phụ của trẻ, giúp trẻ dễ dàng bổ sung chất xơ tự nhiên và dưỡng chất cần thiết cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đồng thời xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh từ sớm.

