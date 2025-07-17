11 người tử vong do đuối nước trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận 5 vụ đuối nước, khiến 11 người tử vong. Trước thực trạng đáng lo ngại, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tâm, đặc biệt tập trung vào đối tượng trẻ em trong dịp hè.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, trong 6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ đuối nước, khiến 11 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ đuối nước giảm 1 vụ nhưng số nạn nhân tăng thêm 3 người.

Để nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước, đặc biệt trong dịp hè, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp tổ chức 603 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 31.500 lượt người tham gia. Đồng thời, đơn vị đã trao tặng 190 áo phao và phao bơi cho trẻ em; viết và đăng tải 23 tin, bài tuyên truyền trên báo chí và các trang mạng xã hội. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, dạy bơi cho trẻ tại các trung tâm giáo dục cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp để phòng, chống đuối nước. Không để trẻ tắm, bơi ở khu vực nguy hiểm; không bơi ở nơi nước sâu, chảy xiết, không có người lớn trông coi; không bơi vào buổi tối, lúc trời mưa, sấm chớp; không dùng phao hơi, không ăn uống khi đang bơi; không để trẻ chơi quanh ao hồ, hố nước, công trình có nguy cơ trượt ngã.

Lực lượng chức năng trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Tuân thủ nguyên tắc an toàn khi xuống nước, khởi động kỹ trước khi bơi. Luôn mặc áo phao, kể cả người biết bơi; chỉ tắm biển tại khu vực được phép; tuân thủ biển cảnh báo và hướng dẫn an toàn. Tăng cường giám sát, rào chắn nơi có nước, gia cố an toàn tại ao, hồ, giếng nước quanh nhà; dạy trẻ nhận biết nguy hiểm, cho trẻ học bơi, kỹ năng thoát hiểm.

Xử lý đúng cách khi phát hiện người bị đuối nước, cần gọi người giúp, tuyệt đối không tự nhảy xuống nếu không biết bơi; dùng dây, cây dài, phao có dây để tiếp cận, kéo nạn nhân vào bờ. Nếu nạn nhân bất tỉnh, cần kiểm tra thở, tim thì tiến hành hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực nếu cần. Nếu còn thở hãy đặt nghiêng nạn nhận, đồng thời giữ ấm và nhanh chóng đưa tới cơ sở y tế gần nhất.

Bảo Thoa