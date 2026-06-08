2,5 triệu sản phẩm mỗi ngày: merchOne vận hành 4 nhà máy print on demand tại Châu Âu và Mỹ

Trong bối cảnh người bán hàng Việt Nam đẩy mạnh kinh doanh trên Shopify, Amazon, Etsy và eBay, bài toán cạnh tranh không còn nằm ở chi phí thiết kế hay tồn kho. Bài toán nằm ở quy mô sản xuất, chất lượng in đồng đều và tốc độ giao hàng nội địa tại các thị trường đích.

Thị trường print on demand bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng năng lực sản xuất

Print on demand (in theo yêu cầu) là mô hình sản xuất chỉ in khi có đơn hàng. Mỗi sản phẩm là một bản tùy chỉnh theo thiết kế riêng, người bán không cần đầu tư tồn kho.

Thị trường này được dự báo vượt 39 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2030, tăng trưởng kép trên 25% mỗi năm. Đáng chú ý, phân khúc đồ trang trí nhà cửa đang tăng trưởng nhanh hơn quần áo - khoảng 28% mỗi năm theo dữ liệu Grand View Research 2026 - đẩy biên lợi nhuận của tranh canvas và tranh có khung lên 45-60%, gấp đôi mức 25-35% của áo thun. Đây là lý do nhóm thương hiệu B2C muốn xây dựng tài sản dài hạn đang dịch chuyển danh mục chủ lực từ apparel sang tranh treo tường.

Khi giá trị đơn hàng tăng, kỳ vọng của khách cuối cũng tăng theo. Thương hiệu B2C hiện đòi hỏi chất lượng in đồng đều giữa các đơn hàng, đóng gói theo nhãn riêng và giao hàng nội địa từng khu vực. Nhà sản xuất nhỏ lẻ hoặc mạng lưới đối tác thuê ngoài khó đáp ứng cả ba yêu cầu cùng lúc.

merchOne: 30.000 m2 nhà máy, 2,5 triệu sản phẩm mỗi ngày

merchOne là nhà sản xuất print on demand chuyên về tranh treo tường và đồ trang trí nhà cửa cao cấp, sở hữu và vận hành 4 cơ sở sản xuất: 3 nhà máy tại Châu Âu (Latvia, Ba Lan, Đức) và 1 nhà máy tại Mỹ (Columbus).

Tổng diện tích sản xuất đạt 30.000 m2. Công suất tối đa lên tới 2,5 triệu sản phẩm mỗi ngày - một trong những quy mô lớn nhất trong ngành đối với danh mục tranh treo tường và đồ trang trí nhà cửa.

Quy mô này tạo ra hai năng lực mà nhà sản xuất nhỏ khó có được. Một là khả năng hấp thụ tăng trưởng nhanh trong mùa cao điểm - Q4 chiếm khoảng 40% doanh số cả năm của ngành print on demand, cũng là giai đoạn các nhà sản xuất quy mô nhỏ thường tắc nghẽn và đẩy thời gian giao hàng tăng gấp 2-3 lần. Hai là khả năng đầu tư dây chuyền chuyên dụng cho từng định dạng sản phẩm - yếu tố quyết định độ ổn định màu in giữa lô đầu và lô cuối.

Khách hàng của merchOne gồm người bán hàng online, thương hiệu B2C bán trực tiếp đến người tiêu dùng, và các đơn vị thiết kế và tiếp thị.

Chất lượng in: HP Latex water-based inks và khung gỗ FSC

Tranh treo tường và đồ trang trí nhà cửa của merchOne được sản xuất hoàn chỉnh tại 4 nhà máy của doanh nghiệp. Toàn bộ công đoạn - in, hoàn thiện, đóng gói - diễn ra dưới một quy trình kiểm soát chất lượng thống nhất.

Mực in là HP Latex water-based inks - dòng mực gốc nước, không pha dung môi hóa học. Đặc tính chống phai màu cao giúp tranh giữ sắc độ sau nhiều năm treo, vượt ngưỡng tuổi thọ thông thường của tranh in mực dung môi.

Khung gỗ đạt chứng nhận FSC, nguyên liệu khai thác từ các khu rừng quản lý bền vững tại Latvia. Trong bối cảnh quy định GPSR của Liên minh Châu Âu (có hiệu lực từ cuối 2024) buộc người bán phải truy xuất nguồn gốc nguyên liệu cho mọi sản phẩm bán vào EU, chuỗi cung ứng có chứng nhận FSC trở thành yêu cầu thực tế chứ không còn là điểm cộng.

Bên cạnh tranh treo tường, merchOne cung cấp danh mục quần áo thời trang và phụ kiện thú cưng với chất liệu vải cao cấp, vật liệu bền và kỹ thuật in tinh xảo.

Giao hàng đúng hạn 95% và tích hợp đa nền tảng

merchOne công bố mục tiêu giao hàng đúng hạn 95%: 2 ngày làm việc cho tranh canvas và poster không khung, 3 ngày làm việc cho các sản phẩm còn lại. Nhà máy đặt tại cả hai châu lục cho phép giao nội địa từng khu vực - đơn hàng Châu Âu giao từ Latvia, Ba Lan hoặc Đức; đơn hàng Mỹ giao từ Columbus.

Tốc độ này có giá trị cụ thể trên sàn: Etsy và Amazon đều ưu tiên hiển thị listing có thời gian giao dưới 5 ngày - ngưỡng quyết định tỷ lệ chuyển đổi của khách mua Mỹ và Châu Âu khi so sánh giữa các seller cùng phân khúc.

merchOne kết nối trực tiếp với Shopify qua ứng dụng riêng và REST API. Thông qua Order Desk, doanh nghiệp đồng bộ đơn hàng từ Amazon, Etsy, eBay, WooCommerce, BigCommerce, TikTok Shop và hơn 30 sàn thương mại điện tử khác. Hộp đóng gói không in logo nhà sản xuất, giữ trọn nhận diện thương hiệu của người bán.

Cơ hội cho người bán Việt Nam khi bán hàng quốc tế

Với người bán Việt Nam, mô hình print on demand có nhà máy đặt tại Châu Âu và Mỹ tạo ra ba lợi thế cụ thể.

Một là tốc độ - sản phẩm in và giao trực tiếp từ nhà máy nội địa rút ngắn thời gian giao hàng từ 2-3 tuần xuống vài ngày làm việc, đồng thời giảm tỷ lệ hoàn trả do hỏng hóc trong vận chuyển dài ngày. Hai là chất lượng đồng đều - khi sản xuất tại nhà máy in-house thay vì qua mạng lưới đối tác phân tán, chất lượng giữa đơn hàng đầu tiên và đơn thứ một nghìn không thay đổi - yếu tố quyết định khi thương hiệu nhận đơn hàng lặp lại từ cùng một khách. Ba là khả năng vận hành quy mô lớn - các đơn vị dịch vụ đơn hàng có thể chạy nhiều cửa hàng cùng lúc, điều phối qua Shopify, REST API hoặc Order Desk tùy sàn đang dùng.

Trong bối cảnh xuất khẩu qua thương mại điện tử trở thành hướng đi được khuyến khích, mô hình print on demand quy mô lớn mở ra kênh tiếp cận thị trường quốc tế ít rào cản - đặc biệt với người bán muốn chuyển dịch từ mô hình trung gian giá rẻ sang xây dựng thương hiệu có biên lợi nhuận cao.

Thông tin liên hệ

Website: merchone.com

Danh mục sản phẩm print on demand của merchOne: https://merchone.com/products/

Email: marketing@merchone.com