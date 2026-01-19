3 thời điểm ăn táo tốt nhất để giảm cân

Táo giàu vitamin và chất xơ có lợi cho tiêu hóa. Có thể ăn táo vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày nhưng nếu mục đích ăn táo để giảm cân, hãy tham khảo 3 thời điểm hiệu quả nhất.

1. Lợi ích của táo với người muốn giảm cân

Trái cây là một trong những thực phẩm tự nhiên lành mạnh nhất tốt cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân nhờ hàm lượng nước và chất xơ cao, đồng thời ít calo giúp chúng ta no lâu hơn, làm chậm quá trình tiêu hóa.

Vị ngọt tự nhiên từ trái cây giúp thỏa mãn cơn thèm ngọt một cách lành mạnh, tránh nạp calo rỗng từ các thực phẩm nhiều đường khác như bánh mứt kẹo công nghiệp.

Theo ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ, Giảng viên Khoa Y tế công cộng, Đại học Y khoa Vinh, với những người muốn giảm cân, để đẩy lùi cảm giác thèm ăn các loại thực phẩm ngọt sinh năng lượng nhiều nên lựa chọn những loại trái cây có nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống ô xy hoá nhưng có lượng đường thấp.

Một quả táo chứa khoảng: 65 calo, 17,3 g carbs, 13 g đường, 0,3 g protein, 0,2 g chất béo, 1,2 g natri, 3 g chất xơ.

Ăn táo hỗ trợ giảm cân nhờ hàm lượng nước và chất xơ cao đồng thời ít calo.

2. Thời điểm ăn táo tốt nhất giúp giảm cân

Muốn giảm cân nên ăn táo trước bữa ăn

Ăn táo trước bữa ăn có thể giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn và hỗ trợ giảm cân. Táo giàu chất xơ (pectin) và nước. Khi ăn trước bữa chính khoảng 20 - 30 phút, chúng “lấp đầy” dạ dày, tạo cảm giác no sớm hơn và tiêu thụ ít calo hơn ở món chính.

Chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ đường, ngăn chặn tình trạng insulin tăng vọt, nguyên nhân chính gây tích tụ mỡ thừa. Acid hữu cơ trong táo hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru hơn.

Ăn táo khi muốn ăn nhẹ

Thường khi thèm ăn chúng ta hay thèm đồ ngọt. Đối với người muốn giảm cân nên ăn táo vì vị ngọt tự nhiên của táo giúp mọi người vượt qua cơn thèm đường mà không làm đường huyết tăng vọt.

Táo là thực phẩm chứa ít calo, tiện lợi, dễ mang theo nên rất thích hợp dùng làm món ăn nhẹ khi đói thay vì chọn các thực phẩm chế biến sẵn như bánh kẹo hay đồ ăn vặt đóng gói nhiều đường, muối và chất bảo quản.

Theo ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ, ăn táo vào bữa ăn nhẹ có lợi cho việc giảm cân nhưng cần đảm bảo ăn cả vỏ vì vỏ chứa hầu hết các chất xơ và hợp chất có lợi.

Táo kết hợp quả mọng làm món tráng miệng giảm cân tốt.

Ăn táo khi muốn dùng món tráng miệng

Thay thế các món tráng miệng nhiều đường tinh luyện hoặc chất béo bằng táo, một loại trái cây có vị ngọt tự nhiên và ít calo là giải pháp an toàn nếu chúng ta muốn dùng món tráng miệng mà không lo bị tăng cân.

Tham khảo một số món tráng miệng từ táo ngon miệng dễ làm phù hợp cho chế độ giảm cân vì ít calo và giàu chất xơ:

Salad táo và quả mọng

Bao gồm táo tươi, dâu tây, việt quất, cắt miếng nhỏ, trộn với một ít nước cốt chanh và lá bạc hà thái nhỏ.

Đây là công thức có hàm lượng chống oxy hóa cao và lượng calo thấp. Các loại quả mọng rất ít đường giúp làm đẹp da và hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa.

Salad táo trộn sữa chua Hy Lạp

Món này cung cấp nhiều protein giúp no lâu và không bị thèm ăn vặt vào buổi tối.

Cách làm: Cắt táo thành khối vuông nhỏ trộn cùng 1 hũ sữa chua Hy Lạp không đường. Có thể rắc thêm vài hạt hạnh nhân hoặc hạt chia lên trên để tăng thêm độ giòn. Sự kết hợp giữa chất xơ từ táo và protein từ sữa chua có tác dụng duy trì cơ bắp và đốt mỡ.

Bánh táo

Đây là một món ăn nhẹ lành mạnh giàu chất xơ thay thế cho các loại bánh quy nhiều bơ sữa giúp thỏa mãn cơn thèm ngọt mà không gây tích mỡ bụng.

Cách làm: Hòa 1 quả trứng, 1/2 bát yến mạch, 1/2 quả táo băm nhỏ, một chút sữa không đường và bột quế vào bát. Nướng trong lò vi sóng cho đến khi bánh nở, ráo mặt và tỏa mùi thơm là được.