33 đồng chí được thăng quân hàm Thượng tá

Ngày 17/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan cấp Thượng tá năm 2026. Đồng chí Thượng tá Lương Hoàng Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xét duyệt, đề nghị thăng quân hàm cấp Thượng tá và nâng lương cấp Trung tá cho 47 đồng chí; trong đó 33 đồng chí được thăng quân hàm, 14 đồng chí được nâng lương. Tất cả các trường hợp đề nghị đều được Bộ Quốc phòng và Quân khu nhất trí, thể hiện sự chặt chẽ, nghiêm túc trong công tác rà soát, xét duyệt của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh. Các đồng chí được nhận quyết định đợt này đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lương Hoàng Giang trao quyết định thăng quân hàm cấp Thượng tá cho các đồng chí sĩ quan.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tá Lương Hoàng Giang nhấn mạnh, việc được thăng quân hàm là niềm vinh dự, tự hào của mỗi sĩ quan trong cuộc đời binh nghiệp, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và đơn vị.

Đồng chí yêu cầu các cán bộ được thăng quân hàm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, phương pháp tác phong công tác khoa học, phát huy vai trò nêu gương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh tiêu biểu, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Trọng Lộc