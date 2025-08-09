Thể thao
350 VĐV tham gia Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2025

Sáng 9/8, CLB Bóng bàn Đoan Hùng tổ chức khai mạc Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2025 tranh cup UNREX thu hút 350 VĐV đến từ 21 CLB trong và ngoài tỉnh tham gia thi đấu.

BTC trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV

Các VĐV tranh tài ở nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đơn hỗn hợp, đồng đội nam, đồng đội hỗn hợp theo các nhóm tuổi từ U7 đến U15 và lứa tuổi THPT. Trong đó nội dung đơn nam U10-11 và U12-13 thu hút đông VĐV tham gia nhất, mỗi nội dung có hơn 70 VĐV tham gia thi đấu.

Các VĐV thi đấu nội dung đồng đội nam

Các VĐV thi đấu loạt trận đầu tiên sau lễ khai mạc

Giải đấu là sân chơi bổ ích giúp các VĐV trẻ được giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng thi đấu, rèn luyện thể chất, tinh thần và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao, góp phần thúc đẩy phong trào bóng bàn cả bề rộng và chiều sâu, qua đó phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng lực lượng kế cận cho thể thao tỉnh nhà. Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 9,10/8.

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ Thiếu niên Nhi đồng giải bóng bàn Đoan Hùng năm 2025 mở rộng tham gia thi đấu Huấn luyện Chất lượng
Tin liên quan

Gợi ý

