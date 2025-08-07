Y tế
4 lợi ích sức khỏe bất ngờ của quả nhãn

Nhiều người thường nghĩ quả nhãn ngon miệng nhưng chứa nhiều đường, không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, quả nhãn thực sự chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp duy trì sức khỏe tổng thể. Dưới đây là 4 lợi ích sức khỏe nổi bật mà quả nhãn mang lại.

Quả nhãn không chỉ nổi tiếng với hương vị ngọt ngào mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Quả nhãn thường được ăn tươi khi vào mùa, ngoài ra còn có dạng sấy khô để sử dụng quanh năm.

Theo y học cổ truyền, cả quả và hạt nhãn đều được tận dụng để tăng cường sức khỏe và chữa bệnh. Nhờ những công dụng này, nhãn không chỉ là một món ăn ngon miệng mà còn là một vị thuốc tự nhiên.

1. Giá trị dinh dưỡng của quả nhãn

4 lợi ích sức khỏe bất ngờ của quả nhãn

Quả nhãn giàu dinh dưỡng có nhiều lợi ích sức khỏe.

Mặc dù là loại quả ngọt nhưng quả nhãn lại ít calo, chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Quả nhãn giàu vitamin C và chứa một lượng nhỏ các chất dinh dưỡng khác như kali, phốt pho và vitamin B2.

Một khẩu phần 20 quả nhãn tươi (khoảng 60 g cùi) cung cấp:

  • Calo: 38 kcal

  • Chất béo: 0,1 g

  • Natri: 0 mg

  • Carbohydrate: 9,7 g

  • Chất xơ: 0,7 g

  • Chất đạm: 0,8 g

  • Vitamin C: 53,8 mg, hoặc 60% DV (Giá trị hàng ngày)

  • Phốt pho: 13,4 mg, hoặc 2% DV

  • Kali: 170,2 mg, hoặc 5% DV

  • Riboflavin: 0,08 mg, hoặc 6% DV

Một khẩu phần 20 quả nhãn sấy khô cung cấp:

    • Calo: 97 kcal

    • Chất béo: 0,1 g

    • Natri: 16,3 mg

    • Carbohydrate: 25,2 g

    • Chất xơ: 1,7 g

    • Chất đạm: 1,7 g

    • Vitamin C: 9,52 mg, hoặc 11% DV

    • Phốt pho: 66,6 mg, hoặc 9,5% DV

    • Kali: 224 mg, hoặc 6,6% DV

    • Riboflavin: 0,18 mg, hoặc 13,8% DV

    2. Lợi ích sức khỏe của quả nhãn

    Có thể hỗ trợ sức khoẻ miễn dịch

    Quả nhãn chứa nhiều vitamin C, có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Một quả nhãn tươi chứa 2,69 miligam (mg) vitamin C, tương đương khoảng 3% DV. Kích thước khẩu phần điển hình cho quả nhãn là 20 quả, khiến nhãn trở thành một nguồn vitamin C tuyệt vời.

    Một số bộ phận của hệ thống miễn dịch trong cơ thể yêu cầu vitamin C để hoạt động bình thường. Vitamin C giúp sản xuất tế bào bạch cầu, chữa lành vết thương và giảm viêm nhiễm. Tiêu thụ quả nhãn có thể giúp tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch tổng thể.

    Giàu chất chống ôxy hoá

    Quả nhãn chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm polyphenol và flavonoid, giúp chống lại các gốc tự do và stress oxy hóa trong cơ thể. Các hợp chất này có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và bảo vệ chống lại các bệnh mạn tính bằng cách chống viêm và hỗ trợ hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể.

    Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ chất chống oxy hóa thông qua trái cây và rau quả hiệu quả hơn so với việc tiêu thụ các chất bổ sung chống oxy hóa, điều này làm nổi bật tầm quan trọng của một chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng. Hàm lượng vitamin C cao của quả nhãn cũng có thể tăng cường các đặc tính chống oxy hóa của nó.

  • Thêm quả nhãn vào chế độ ăn uống có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Quả nhãn là một nguồn kali tốt, một chất cần thiết cho sự co cơ và chức năng tim. Thiếu kali có thể gây ra nhịp tim không đều và ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều kali có thể có tác dụng phụ. Do vậy, nên hỏi ý kiến bác sĩ về hoặc chuyên gia dinh dưỡng về nhu cầu kali.

    Ăn quả nhãn như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh có thể góp phần vào sức khỏe tim mạch tổng thể, hỗ trợ hệ thống tuần hoàn và có khả năng giảm nguy cơ bệnh tim.

    Có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng

    Quả nhãn có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhưng cần được tiêu thụ với lượng vừa phải và đúng cách. Quả nhãn ít calo và có hương vị thơm ngon, khiến nó trở thành một lựa chọn có lợi cho những người theo dõi lượng calo tổng thể. Một khẩu phần 20 quả nhãn tươi (khoảng 60 g cùi) chỉ chứa khoảng 38 calo. So với nhiều món ăn vặt khác, đây là một lựa chọn khá nhẹ nhàng về calo.

    Vị ngọt tự nhiên của nó có thể giúp thỏa mãn cơn thèm đường mà không có lượng calo dư thừa trong nhiều món ăn vặt đã qua chế biến.

    Quả nhãn tươi cũng chứa khoảng 82% là nước, có thể giúp cảm thấy no và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh giữa các bữa ăn, dù được thưởng thức như một món ăn vặt hay một phần của bữa ăn chính.

    3. Lưu ý khi ăn quả nhãn

    Mặc dù không có chỉ số đường huyết cụ thể cho quả nhãn nhưng nó tương đối giàu carbs và ít chất xơ. Điều đó có nghĩa là nó có thể làm tăng lượng đường trong máu. Nhãn không phải là loại trái cây tốt nhất cho những người mắc bệnh đái tháo đường, vì vậy chỉ nên thỉnh thoảng thưởng thức với lượng vừa phải.

    Một quy tắc được Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) đề xuất là không nên ăn một khẩu phần trái cây có hơn 15 g carbohydrate. Với khẩu phần 10 g carbohydrate duy nhất từ nhãn là phù hợp với những người mắc bệnh đái tháo đường. Những người muốn tránh thực phẩm nhiều đường để quản lý cân nặng hoặc các lý do khác có thể tuân theo quy tắc tương tự.

    Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là đây là hướng dẫn chung. Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người là khác nhau, vì vậy nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có chế độ ăn phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe của mình.

    Ngoài ra, để tránh bị hóc, hãy cẩn thận khi ăn nhãn, đặc biệt là với trẻ nhỏ và người cao tuổi, vì nhãn có hạt trơn và tròn.

    Theo suckhoedoisong.vn


