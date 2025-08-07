4 lợi ích sức khỏe bất ngờ của quả nhãn

{title}
Nhiều người thường nghĩ quả nhãn ngon miệng nhưng chứa nhiều đường, không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, quả nhãn thực sự chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp duy trì sức khỏe tổng thể. Dưới đây là 4 lợi ích sức khỏe nổi bật mà quả nhãn mang lại.
Quả nhãn không chỉ nổi tiếng với hương vị ngọt ngào mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Quả nhãn thường được ăn tươi khi vào mùa, ngoài ra còn có dạng sấy khô để sử dụng quanh năm.
Theo y học cổ truyền, cả quả và hạt nhãn đều được tận dụng để tăng cường sức khỏe và chữa bệnh. Nhờ những công dụng này, nhãn không chỉ là một món ăn ngon miệng mà còn là một vị thuốc tự nhiên.
1. Giá trị dinh dưỡng của quả nhãn
Mặc dù là loại quả ngọt nhưng quả nhãn lại ít calo, chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Quả nhãn giàu vitamin C và chứa một lượng nhỏ các chất dinh dưỡng khác như kali, phốt pho và vitamin B2.
Một khẩu phần 20 quả nhãn tươi (khoảng 60 g cùi) cung cấp:
Calo: 38 kcal
Chất béo: 0,1 g
Natri: 0 mg
Carbohydrate: 9,7 g
Chất xơ: 0,7 g
Chất đạm: 0,8 g
Vitamin C: 53,8 mg, hoặc 60% DV (Giá trị hàng ngày)
Phốt pho: 13,4 mg, hoặc 2% DV
Kali: 170,2 mg, hoặc 5% DV
Riboflavin: 0,08 mg, hoặc 6% DV
Một khẩu phần 20 quả nhãn sấy khô cung cấp:
