4 tác dụng độc đáo của nước gừng đỗ đen rang

Nước gừng và nước đỗ đen rang là hai loại thức uống quen thuộc trong dân gian, được biết đến với nhiều lợi ích sức khỏe. Khi kết hợp hai nguyên liệu này sẽ có một loại đồ uống thơm ngon và bổ dưỡng, mang lại những tác dụng tích cực cho cơ thể.

Nước gừng và đỗ đen rang là một loại thức uống được nhiều người tin dùng nhờ sự kết hợp giữa các đặc tính của gừng và đỗ đen. Một số người thường có thói quen đun nước gừng đỗ đen uống hàng ngày thay cho nước lọc. Điều này có thực sự mang lại những lợi ích sức khỏe như mong muốn hay không?

1. Giá trị dinh dưỡng của gừng và đỗ đen

Gừng chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết như vitamin C, phốt pho, folate cùng các hợp chất chống oxy hóa mạnh. Gừng được biết đến với khả năng chống viêm, giảm nhẹ các vấn đề về dạ dày, hỗ trợ điều trị cảm lạnh thông thường và giảm đau cơ. Hợp chất gingerol trong gừng còn giúp chống lại chứng viêm và bảo vệ sức khỏe răng miệng.

Theo BSCKI Hàng Đức Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên, trong y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, vào 3 kinh Phế, Tỳ, Vị, có tác dụng phát biểu, tán hàn, ôn trung, cầm nôn, tiêu đàm, giải độc. Công dụng chữa cảm mạo phong hàn, nôn và buồn nôn do tỳ vị hư hàn, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, chữa ho do ngoại cảm phong hàn hoặc ho lâu ngày do viêm phế quản cấp, mạn tính...

Đỗ đen rất giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Quá trình rang giúp giảm bớt oligosaccharides - chất gây đầy bụng, đồng thời làm giảm tính hàn của đỗ. Nước đỗ đen được đánh giá cao trong Đông y lẫn dinh dưỡng học hiện đại. Nó giúp thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, hỗ trợ chuyển hóa lipid và đường huyết, đồng thời tăng lợi khuẩn đường ruột, giúp nhuận tràng.

2. Tác dụng của nước gừng đỗ đen với sức khỏe

Sự kết hợp giữa đỗ đen rang và gừng mang lại nhiều lợi ích, hỗ trợ lẫn nhau để tăng cường hiệu quả:

2.1. Hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy bụng

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong đỗ đen giúp ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Đỗ đen có thể gây đầy bụng ở một số người nhưng khi được rang và kết hợp với gừng (có tác dụng làm dịu dạ dày), thức uống này sẽ trở nên dễ tiêu hóa hơn. Nước gừng đỗ đen rang rất phù hợp cho những người bị cảm mạo phong hàn, giúp làm dịu các triệu chứng khó chịu.

2.2. Thanh nhiệt, giải độc và làm ấm cơ thể

Nước đỗ đen rang có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Trong khi đó, gừng lại có tính ấm. Sự kết hợp này tạo ra một loại thức uống cân bằng, vừa giúp giải độc, vừa làm ấm cơ thể, rất phù hợp cho những người có tính lạnh hay tỳ vị hư hàn. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên dùng khi bị cảm mạo phong nhiệt vì có thể làm bệnh nặng hơn.

2.3. Chống viêm và chống oxy hóa

Cả gừng và đỗ đen đều là những nguồn chống oxy hóa mạnh. Khi kết hợp, chúng sẽ tăng cường khả năng chống lại các gốc tự do, giảm stress oxy hóa và hỗ trợ cơ thể chống lại tình trạng viêm nhiễm. Thức uống này đặc biệt có lợi cho những người ít vận động hoặc có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, giúp cải thiện sức khỏe xương khớp và giảm đau mỏi.

2.4. Nước gừng đỗ đen hỗ trợ giảm cân

Một nghiên cứu năm 2019 trên hơn 400 người cho thấy những người bổ sung chiết xuất gừng trong bữa ăn hàng ngày giảm cân nhiều hơn, kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn những người không sử dụng.

Đỗ đen có thể giúp giảm cân do chứa nhiều chất xơ, giúp mọi người cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn. Một nghiên cứu cho thấy đỗ đen còn chứa ít chất béo, chỉ số đường huyết thấp, giàu protein thực vật, có thể cải thiện hệ vi sinh đường ruột. Các yếu tố này đều ảnh hưởng tích cực tới cân nặng của cơ thể.

3. Một số lưu ý khi sử dụng nước gừng đỗ đen rang

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích nhưng việc sử dụng nước gừng đỗ đen rang cũng cần tuân thủ một số lưu ý để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Những người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc có tiền sử sỏi mật cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng nước gừng. Vượt quá liều lượng gừng có thể gây ra các tác dụng phụ như ợ nóng, tiêu chảy. Người có tính lạnh, hay bị tiêu chảy, lạnh bụng nên cân nhắc hoặc không nên dùng đỗ đen. Quá trình rang sẽ giúp giảm tính hàn của đỗ, tuy vậy vẫn cần thận trọng. Người có cơ địa nóng hoặc dễ bị khô miệng, khát nước không nên lạm dụng.

Có thể rang đỗ đen xanh lòng rồi đun với nước, sau đó thêm vài lát gừng vào. Việc rang đỗ sẽ làm giảm oligosaccharides - chất gây đầy bụng, giúp thức uống dễ tiêu hóa hơn. Nước gừng pha đỗ đen có thể gây mất ngủ nên cần hạn chế uống vào buổi tối, nên uống trước khi ngủ 4-5 giờ.

Theo ThS. Vũ Thị Huế - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, nống nước đỗ đen hàng ngày có nhiều lợi ích cho sức khỏe như thanh nhiệt, giải độc. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên lạm dụng và thay thế hoàn toàn nước lọc bằng nước đỗ đen. Liều lượng khuyến cáo là 100-150 ml/lần nên uống 1-2 lần/ngày, dùng như nước giải khát, không thay thế hoàn toàn nước lọc.