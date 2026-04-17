5 loại trái cây tốt cho sức khỏe người cao tuổi

Lựa chọn đúng loại trái cây không chỉ giúp người cao tuổi bổ sung dưỡng chất thiết yếu mà còn hỗ trợ tiêu hóa và an toàn cho các bệnh lý nền.

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên, theo tuổi tác, chức năng nhai nuốt và hệ tiêu hóa thường suy giảm, đồng thời nhiều người cao tuổi mắc kèm các bệnh lý mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp hay dạ dày.

Do đó, việc lựa chọn đúng loại trái cây là rất quan trọng để vừa bồi bổ cơ thể vừa không làm ảnh hưởng xấu đến các bệnh lý nền.

Dưới đây là những loại trái cây lành tính, dễ ăn và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe người cao tuổi.

1. Đu đủ chín hỗ trợ hệ tiêu hóa

Đu đủ chín có kết cấu mềm, rất dễ nhai và dễ nuốt. Loại quả này đặc biệt tốt cho người cao tuổi vì chứa nhiều enzyme papain, giúp cơ thể phân giải protein từ thức ăn nhanh chóng hơn, làm giảm cảm giác đầy bụng và khó tiêu. Bên cạnh đó, lượng chất xơ và nước dồi dào trong đu đủ là giải pháp tự nhiên hiệu quả để phòng ngừa chứng táo bón thường gặp ở tuổi già.

2. Chuối ổn định huyết áp và cung cấp năng lượng

Chuối là loại quả dễ tiêu hóa và thân thiện với dạ dày. Ưu điểm lớn nhất của chuối là chứa hàm lượng kali cao, một khoáng chất có tác dụng làm giãn mạch máu, giúp kiểm soát và duy trì huyết áp ở mức ổn định. Chuối cũng cung cấp năng lượng nhanh chóng mà không làm dạ dày phải hoạt động quá sức. Tuy nhiên, những người cao tuổi đang mắc bệnh suy thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng chuối được phép ăn để tránh nạp quá nhiều kali.

3. Quả bơ tốt cho tim mạch và hệ thần kinh

Bơ có kết cấu mịn, béo ngậy và gần như không chứa đường, an toàn cho người đái tháo đường. Loại quả này cung cấp lượng lớn chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, giúp giảm cholesterol xấu trong máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bơ cũng giàu folate và vitamin E, hỗ trợ duy trì chức năng nhận thức và làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi.

4. Táo bảo vệ mạch máu

Táo chứa nhiều chất xơ hòa tan pectin, có khả năng làm giảm mức cholesterol trong máu và hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Lượng đường trong táo giải phóng chậm nên không làm tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn.

Đối với người cao tuổi có răng yếu nên gọt vỏ, cắt táo thành từng lát mỏng hoặc hấp chín mềm để dễ ăn hơn mà vẫn giữ được phần lớn dưỡng chất.

5. Các loại quả có múi tăng sức đề kháng

Cam và bưởi bổ sung lượng lớn vitamin C và nước, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giữ ẩm cho cơ thể. Bưởi có chỉ số đường huyết thấp, là lựa chọn an toàn cho người bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, người cao tuổi cần đặc biệt lưu ý: bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc điều trị mỡ máu (nhóm statin) và thuốc hạ huyết áp, làm tăng nồng độ thuốc trong máu gây ngộ độc. Nếu đang dùng các loại thuốc này, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn bưởi.

6. Những lưu ý chung khi người cao tuổi ăn trái cây

Chế biến phù hợp: Với người có răng yếu hoặc chức năng nuốt kém, nên cắt nhỏ, thái hạt lựu hoặc xay sinh tố, ép lấy nước (ưu tiên uống cả xác để giữ chất xơ) để tránh nguy cơ nghẹn, sặc.

Kiểm soát khẩu phần: Ngay cả trái cây tốt cũng chứa đường tự nhiên (fructose). Người bệnh đái tháo đường chỉ nên ăn một lượng vừa phải mỗi ngày (khoảng 150 - 200 g) và ưu tiên các loại quả ít ngọt như bơ, bưởi, thanh long.

Thời điểm ăn: Tránh ăn các loại quả có vị chua nhiều (cam, quýt) khi bụng đói để không làm tăng acid dạ dày. Thời điểm tốt nhất để ăn trái cây là xen kẽ giữa các bữa ăn chính như một bữa phụ, hoặc ăn sau bữa chính khoảng 1 tiếng.

Việc duy trì thói quen ăn trái cây tươi mỗi ngày giúp người cao tuổi bổ sung đầy đủ vi chất, chống lại quá trình lão hóa và bảo vệ hệ tiêu hóa. Tùy thuộc vào tình trạng răng miệng và các bệnh lý đang mắc phải, gia đình nên linh hoạt lựa chọn và chế biến trái cây sao cho ngon miệng và an toàn nhất.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, người cao tuổi nên đa dạng thực phẩm, ăn đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng để đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng đầy đủ và cân đối. Đảm bảo có chứa các nhóm thực phẩm sau: nhóm rau, củ, quả màu xanh đậm, màu vàng đỏ; nhóm ngũ cốc nguyên hạt; nhóm thịt nạc và thịt gia cầm, cá, trứng, đậu phụ, các loại hạt; sữa và các sản phẩm từ sữa; nhóm dầu và các hạt có dầu.

Theo suckhoedoisong.vn