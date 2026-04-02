5 loại trái cây tốt cho sức khỏe tuyến giáp

Trái cây là nguồn thực phẩm thân thiện và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho tuyến giáp thông qua các cơ chế sau:

Cải thiện trục ruột - tuyến giáp: Chất xơ trong trái cây giúp đường ruột khỏe mạnh và tăng sản sinh butyrate. Điều này rất quan trọng vì có đến 20% hormone tuyến giáp T3 được tổng hợp tại ruột.

Bảo vệ tế bào và kháng viêm: Nhờ dồi dào các hợp chất hữu cơ như polyphenol và flavonoid, trái cây giúp đẩy lùi tình trạng viêm, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ béo phì, tim mạch hay ung thư.

Cung cấp khoáng chất thiết yếu: Các vi chất quan trọng như kẽm, selen và magie có trong trái cây chính là nguồn nhiên liệu không thể thiếu để tuyến giáp hoạt động khỏe mạnh mỗi ngày.

Dưới đây là 5 loại trái cây tiêu biểu nhất nên thêm vào thực đơn chăm sóc tuyến giáp hàng ngày:

1. Quả việt quất

Quả việt quất là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng thực vật và chất chống oxy hóa khá cao nhưng lại có lượng calo, carbohydrate và chỉ số đường huyết tương đối thấp.

Chỉ chứa từ 50 - 85 calo mỗi cốc, loại trái cây này sẽ cung cấp cho bạn một lượng lớn polyphenol và chất chống oxy hóa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất thực vật trong quả việt quất có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, bảo vệ chống lại bệnh tim mạch, giảm thiểu chứng suy giảm trí nhớ ngắn hạn, mang lại lợi ích chống viêm, ngăn ngừa ung thư, cải thiện sức khỏe mắt và giảm nguy cơ loãng xương.

Đối với tuyến giáp, việc ăn quả việt quất hàng ngày cung cấp cho tuyến giáp các thành phần cần thiết để ngăn ngừa tổn thương do oxy hóa, từ đó giảm nguy cơ tổn thương tuyến giáp do các bệnh như viêm tuyến giáp Hashimoto.

2. Quả kỷ tử tốt cho tuyến giáp

Quả kỷ tử được coi là cả một loại thảo dược ở dạng khô và cũng là một loại trái cây khi ăn tươi. Quả kỷ tử đã được sử dụng hàng nghìn năm ở các nước châu Á và các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chúng thực sự mang lại những tác dụng có lợi đối với tình trạng viêm nhiễm, chức năng miễn dịch, thị lực và quá trình giải độc gan.

Đối với bệnh nhân tuyến giáp, quả kỷ tử đặc biệt hữu ích vì đặc tính tăng cường miễn dịch có thể giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa hormone tuyến giáp tốt hơn và bảo vệ chống lại sự khởi phát của bệnh tự miễn dịch, nguyên nhân phổ biến nhất gây suy giáp.

Nếu không tìm được quả kỷ tử tươi, nên sử dụng kỷ tử sấy khô hoặc phơi nắng rồi ăn trực tiếp hoặc trộn vào hỗn hợp ăn nhẹ tự làm tốt cho sức khỏe.

3. Quả bơ

Quả bơ không chỉ là một “siêu thực phẩm” cho sức khỏe tổng thể mà còn là nguồn dinh dưỡng đặc biệt quý giá đối với hệ nội tiết, đặc biệt là tuyến giáp. Điểm khác biệt lớn nhất của bơ chính là hàm lượng acid béo không bão hòa đơn dồi dào, giúp cơ thể hấp thụ tối ưu các vitamin tan trong dầu như A, D, E, K - những yếu tố then chốt trong việc sản xuất và điều tiết hormone.

Quả bơ cung cấp một nguồn vitamin dồi dào, rất tốt cho chức năng tuyến giáp tối ưu.

Quả bơ cung cấp một “tổ hợp vàng” gồm magie, kali, vitamin B6 và folate. Trong đó, magie đóng vai trò trung tâm giúp giải tỏa căng thẳng và hỗ trợ quá trình chuyển hóa hormone tuyến giáp từ dạng không hoạt động (T4) sang dạng hoạt động (T3). Đặc biệt, bơ sở hữu hàm lượng phytosterol cao nhất trong các loại trái cây, giúp kháng viêm mạnh mẽ và bảo vệ tế bào tuyến giáp khỏi các tổn thương tự miễn.

4. Quả kiwi

Kiwi là một trong những loại trái cây chứa nhiều vitamin C nhất. Một quả kiwi trung bình chứa lượng vitamin C gấp đôi so với cam. Chúng còn chứa nhiều chất xơ, vitamin C, vitamin E và vitamin K hơn cam, táo, chuối, dâu tây và việt quất. Kiwi còn chứa hàm lượng beta carotene, lutein và zeaxanthin cao thứ hai và sự kết hợp cân bằng giữa nguyên tố đồng và kali.

Quả kiwi là "trợ thủ" đắc lực cho bệnh nhân tuyến giáp nhờ khả năng giải quyết hai vấn đề phổ biến: táo bón và mất ngủ. Nhờ enzyme actinidin, kiwi hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên, giúp thúc đẩy tiêu hóa protein và tăng tốc độ vận động đường ruột - nơi chuyển hóa tới 20% hormone T3.

Các nghiên cứu cho thấy, ăn 2 quả kiwi trước khi ngủ giúp cải thiện rõ rệt thời lượng và chất lượng giấc ngủ, hỗ trợ cơ thể phục hồi nội tiết tốt hơn. Với hàm lượng vitamin C vượt trội, kiwi hỗ trợ hệ miễn dịch tổng thể tốt hơn so với chỉ bổ sung vitamin C đơn thuần, bảo vệ tuyến giáp khỏi các tác nhân gây viêm.

5. Dừa

Nước dừa giàu kali, photpho giúp tăng cường miễn dịch và chuyển hóa, trong khi dầu dừa (chất béo chuỗi trung bình - MCT) giúp sinh nhiệt, cải thiện trao đổi chất và giảm cân. Cơm dừa không chỉ cung cấp vitamin và chất xơ mà còn là “nguồn nhiên liệu” quý giá cho tuyến giáp nhờ hàm lượng triglyceride chuỗi trung bình (MCT) dồi dào.

Khác với các loại chất béo thông thường, MCT được hấp thụ nhanh chóng vào máu, cung cấp nguồn năng lượng tức thì cho cơ thể. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với bệnh nhân tuyến giáp - những người thường xuyên đối mặt với tình trạng tăng cân khó kiểm soát do quá trình trao đổi chất bị đình trệ.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh MCT trong dừa có tác dụng chống béo phì thông qua việc thúc đẩy mức tiêu thụ oxy và tăng cường quá trình oxy hóa chất béo sau bữa ăn. Kết quả là lượng mỡ thừa dưới da và mỡ nội tạng được giảm thiểu đáng kể. Đối với những người đang gặp khó khăn trong việc giảm cân dù đã ăn kiêng hay dùng thuốc điều trị tuyến giáp, dừa giúp kích hoạt lại bộ máy chuyển hóa và hỗ trợ kiểm soát vóc dáng hiệu quả.

Theo suckhoedoisong.vn