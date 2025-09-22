5 món ăn ngon từ bưởi giúp giảm cân

Bưởi là loại trái cây ngon giúp giảm cân nhờ hàm lượng calo thấp và chất xơ cao. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi ích của bưởi trong việc giảm cân, cần lưu ý ăn bưởi một cách khoa học.

1. Lợi ích của bưởi trong việc giảm cân

Bưởi là loại trái cây giàu dinh dưỡng, ít calo, rất quan trọng để duy trì cân nặng khỏe mạnh. Ăn bưởi có thể giảm cân và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Theo BS. Trần Thị Bích Nga, chuyên khoa Dinh dưỡng, nguyên giảng viên Đại học Y Hà Nội, bưởi là một trong những loại quả có hàm lượng calo rất thấp trong khi nó lại chứa tới 91% là nước, dồi dào chất xơ và có một lượng đáng kể các khoáng chất thiết yếu như magie, kali, photpho, đồng...

Hàm lượng chất xơ cao trong bưởi tạo cảm giác no lâu giúp mọi người không cảm thấy thèm ăn vặt, từ đó hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể. Chất xơ không những giúp kiểm soát cân nặng mà còn giúp loại bỏ cholesterol trong quá trình tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Lượng nước dồi dào trong tép bưởi giúp làm đầy dạ dày mà không làm tăng calo, đồng thời hỗ trợ quá trình tiêu hóa và đào thải độc tố.

Vitamin C và các enzyme tự nhiên trong bưởi có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất khiến cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Khi quá trình trao đổi chất diễn ra tốt sẽ giúp đốt cháy calo ngay cả khi chúng ta không vận động.

Bưởi giàu dinh dưỡng, ít calo giúp giảm cân tốt.

Phân tích thành phần dinh dưỡng, trong một quả bưởi chứa khoảng:

• Lượng calo: 231

• Tổng lượng carbohydrate: 58,6 g

• Tổng chất béo: 0,2 g

• Chất xơ: 6,1 g

• Protein: 4,6 g

• Natri: 6,1 mg (0,3% giá trị hằng ngày - DV)

• Đồng: 0,3 mg (33% DV)

• Kali: 1.320 mg (28% DV)

• Thiamine: 0,2 mg (17% DV)

• Riboflavin: 0,2 mg (15% DV)

• Vitamin B6: 0,2 mg (12% DV)

• Magie: 36,5 mg (9% DV)

• Phốt pho: 104 mg (8% DV)

• Niacin: 1,3 mg (8% DV)

• Vitamin C: 371 mg (412% DV)

2. Lưu ý khi ăn bưởi để giảm cân

Ăn bưởi tươi: Đây là cách đơn giản và tốt nhất để giữ lại toàn bộ dưỡng chất có trong bưởi. Nên chọn những quả bưởi tươi, tép mọng nước và không bị dập nát.

Uống nước ép bưởi: Uống nước ép cũng là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên cần lưu ý nên dùng nước ép bưởi nguyên chất, không thêm đường.

Ăn bưởi thay món ăn vặt kém lành mạnh: Thay vì ăn các món ăn vặt chứa nhiều đường và nhiều calo, có thể ăn bưởi để vừa thỏa mãn cơn thèm ăn vừa cung cấp vitamin và chất xơ cho cơ thể.

Hạn chế ăn khi đói: Bưởi là trái cây thuộc họ cam quýt có tính acid cao, có thể gây kích ứng dạ dày nếu ăn khi bụng rỗng. Do đó, những người có bệnh lý dạ dày, trào ngược acid nên hạn chế ăn khi đói. Ăn bưởi sau bữa ăn cũng là một cách tốt để hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế tích tụ cholesterol trong máu.

Thận trọng khi dùng thuốc: Bưởi có khả năng tương tác với một số loại thuốc và ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. Sự thay đổi nồng độ thuốc sau khi uống kèm với bưởi có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn hoặc ảnh hưởng đến việc điều trị.

Do đó nếu đang dùng thuốc nên thận trọng, tốt nhất nên trao đổi với bác sĩ về những loại thuốc có thể ảnh hưởng để tránh những tác dụng phụ có thể xảy ra.

3. Tham khảo một số món ăn ngon giúp giảm cân từ bưởi

Salad bưởi: Đây là món ăn ngon miệng giúp giảm cân hiệu quả khi kết hợp bưởi với các loại rau xanh, thịt nạc hoặc tôm.

Thịt gà hấp bưởi: Gà hấp bưởi là một món ăn cầu kỳ hơn nhưng mang đến hương vị lạ miệng, hấp dẫn. Gà được nhồi với bưởi và các gia vị, sau đó đem hấp. Múi bưởi sẽ ngấm vào thịt gà, làm cho thịt mềm, ngọt, có hương thơm đặc trưng và không bị ngấy.

Nem chua chay bưởi: Nguyên liệu chính là cùi bưởi được sơ chế kỹ sau đó được trộn với các gia vị chay và thính để tạo độ chua, lên men tự nhiên. Món ăn này có vị chua ngọt, giòn sần sật và hương vị không kém gì nem chua truyền thống.

Trà vỏ bưởi: Vỏ bưởi cũng chứa các hợp chất giúp đốt cháy mỡ thừa và ổn định đường huyết. Bạn có thể đun nước vỏ bưởi khô với nước để uống.

Trà cùi bưởi: Trong cùi bưởi, đặc biệt là cùi bưởi tươi có chứa nhiều pectin có tác dụng giúp hạn chế hấp thu chất béo, giảm mỡ máu. Vì vậy cùi bưởi cũng thường được chế biến thành trà có tác dụng giảm cân, hạ mỡ máu. Cách dùng: Lấy một ít cùi bưởi khô cho vào ấm trà rồi hãm với nước sôi khoảng 10-15 phút là uống được.

Lưu ý: Ăn bưởi chỉ là một phần trong chế độ ăn uống giúp kiểm soát cân nặng và hỗ trợ giảm cân. Để giảm cân an toàn, hiệu quả và bền vững, chúng ta cần kết hợp ăn bưởi với đa dạng nhiều loại thực phẩm lành mạnh khác để đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng, đủ chất và luyện thể dục đều đặn.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)