50 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất: Mốc son lịch sử

Ngày 25/4/1976, hơn 23 triệu cử tri đã nô nức làm nghĩa vụ công dân của mình bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất.

Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh míttinh diễu hành chào mừng Ngày bầu cử Quốc hội thống nhất (25/4/1976). (Ảnh: Kim Sơn/TTXVN)

Cách đây 50 năm, ngày 25/4/1976, hơn 23 triệu cử tri của nước Việt Nam thống nhất đã nô nức đi bầu cử, bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.

Từ mốc son lịch sử ấy, Quốc hội Việt Nam không ngừng trưởng thành, đổi mới, khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp thống nhất non sông

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc ta, đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Tuy nhiên, về mặt tổ chức Nhà nước, khi ấy vẫn tồn tại hai Chính phủ, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ở miền Bắc và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Đảng ta đề ra nhiệm vụ phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Để thực hiện nhiệm vụ này, tháng 11/1975, đại biểu nhân dân hai miền Nam-Bắc đã tổ chức Hội nghị hiệp thương chính trị; quyết định “cần tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử trên toàn lãnh thổ Việt Nam để bầu ra Quốc hội chung cho cả nước.

Là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Việt Nam hoàn toàn độc lập và chủ nghĩa xã hội, Quốc hội đó sẽ xác định thể chế Nhà nước, bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Nhà nước và quy định Hiến pháp mới của nước Việt Nam thống nhất."

Trên cơ sở thành công của Hội nghị Hiệp thương chính trị, Bộ chính trị ban hành Chỉ thị số 228-CT/TW ngày 3/1/1976, nêu rõ, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung “sẽ được tiến hành trong cả nước cùng một ngày, theo những nguyên tắc thật sự dân chủ: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Những nguyên tắc ấy sẽ được vận dụng vào miền Nam cho thích hợp với điều kiện cụ thể của miền Nam." Đây là những nguyên tắc cơ bản của một cuộc bầu cử dân chủ, được tiếp tục kế thừa từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam cách đó đúng 30 năm.

Ngày 25/4/1976, trên 23 triệu cử tri của nước Việt Nam thống nhất đã nô nức đi bầu cử. Đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân Việt Nam. Trong ảnh: Cụ Lê Thị Dưỡng (86 tuổi, thành phố Huế), già yếu vẫn nhờ người cõng đến hòm phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội thống nhất (25/4/1976). (Ảnh: Sỹ Thái/TTXVN)

Ngay sau khi Hội đồng Bầu cử toàn quốc được thành lập, các hoạt động chuẩn bị cho ngày bầu cử - ngày hội thống nhất của đất nước - được khắp nơi trên cả nước rộn ràng triển khai.

Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,77%. Cử tri đã lựa chọn và bầu đủ 492 đại biểu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. 492 đại biểu Quốc hội khóa VI đã được cử tri cả nước chọn lựa ra ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Trong tổng số 492 đại biểu trúng cử, có 16,26% công nhân; 20,33% nông dân; 1,22% thợ thủ công; 28,66% cán bộ chính trị; 10,97% quân nhân cách mạng; 18,5% tri thức; 4,06% nhân sĩ dân chủ và tôn giáo; 26,21% đại biểu nữ; 14,28% đại biểu các dân tộc thiểu số.

Thành phần của đại biểu Quốc hội được cử tri lựa chọn đã phản ánh đậm nét hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.

Mở ra vị thế của một Nhà nước độc lập, thống nhất

Ngày 24/6/1976, Kỳ họp đầu tiên Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ nhấn mạnh: “Kỳ họp Quốc hội lần này là một cái mốc trong lịch sử phát triển của Nhà nước ta. Từ mấy tháng nay, công nhân, nông dân, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân khác trong cả nước đã phát động phong trào thi đua sôi nổi lấy thành tích chào mừng Quốc hội chung cả nước. Điều đó chứng tỏ nhân dân ta nhiệt liệt hoan nghênh Quốc hội mới và đặt nhiều hy vọng vào Quốc hội."

Tại kỳ họp đầu tiên này, Quốc hội khóa VI đã quyết định nhiều vấn đề trọng đại, mang tính lịch sử. Đó là thông qua các nghị quyết về tên nước, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và tổ chức Nhà nước khi chưa có Hiến pháp mới. Quốc hội quyết định đổi tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định đặt tên thành phố Sài Gòn-Gia Ðịnh là Thành phố Hồ Chí Minh.

Diễu hành chào mừng Ngày bầu cử Quốc hội thống nhất trên đường phố Hà Nội (24/4/1976). (Ảnh: Ngọc Quán/TTXVN)

Quốc hội khóa VI đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính quyền mới ở miền Nam, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất trong cả nước, thông qua Hiến pháp năm 1980, mở đầu cho bước phát triển mới trong tiến trình đi lên của đất nước. Bên cạnh đó, Quốc hội khóa VI còn thông qua Luật bầu cử đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 5 pháp lệnh, là cơ sở pháp lý phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm quyền lực của Nhân dân theo tinh thần của Hiến pháp và pháp luật.

Như vậy, kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I (ngày 6/1/1946), sau 30 năm, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất, lại được tổ chức trên phạm vi cả nước. Đây là một trong những mốc son trong lịch sử cách mạng nước nhà.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI còn có ý nghĩa chính trị to lớn, tiếp theo chiến thắng vĩ đại về quân sự vào mùa Xuân năm 1975, mở ra cơ hội cho quá trình hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế của Quốc hội Việt Nam, trong vị thế của một Nhà nước độc lập, thống nhất.

Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ đi qua, có thể khẳng định, thành công của Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất ngày 25/4/1976, là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cho niềm tin của nhân dân vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Từ dấu mốc lịch sử ấy đến nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 10 cuộc bầu cử với những nhiệm kỳ không ngừng đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo vietnam+