500 triệu đồng được Tập đoàn Hamier Việt Nam gửi trao - “Thắp lửa” hy vọng cho những trẻ em mắc bệnh tim và hở hàm ếch

Ngày 13/6/2025, Tập đoàn Hamier Việt Nam tiếp tục chỉ đạo thương hiệu trực thuộc LG Clinic trao tặng 500 triệu đồng cho Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em mắc tim bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch và có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động tiếp nối hành trình sẻ chia mà Tập đoàn Hamier Việt Nam và LG Clinic kiên định thực hiện trong suốt những năm qua.

Tập đoàn Hamier Việt Nam trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em mắc tim bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch

Tập đoàn Hamier Việt Nam trao 500 triệu tiếp sức cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh

Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 12.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và khoảng 3.000 trẻ sơ sinh bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch. Đây đều là những dị tật ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, sự phát triển thể chất và tâm lý của trẻ. Tuy nhiên, chi phí điều trị cho những ca bệnh này thường dao động từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng tài chính của nhiều gia đình, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa.

Thấu hiểu nỗi lo ấy, Tập đoàn Hamier Việt Nam thông qua thương hiệu LG Clinic đã triển khai chương trình hỗ trợ thiết thực, trao tặng 500 triệu đồng cho Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố nhằm san sẻ gánh nặng tài chính với các gia đình, đồng thời mở ra cơ hội hồi sinh cho những trái tim nhỏ chưa kịp khỏe mạnh và hoàn thiện nụ cười cho các em không may mắc dị tật bẩm sinh.

Đại diện Tập đoàn Hamier Việt Nam tại buổi trao tặng khoản tài trợ 500 triệu cho Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Đại diện Tập đoàn Hamier Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, việc hỗ trợ y tế cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng. Khi một trái tim nhỏ được chữa lành, khi một nụ cười khiếm khuyết được hoàn thiện, cũng là lúc niềm hy vọng được nhân lên.”

Trong buổi lễ trao tặng tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, nhiều bậc phụ huynh không giấu được sự xúc động khi biết con mình có cơ hội được hỗ trợ chi phí phẫu thuật. Với những gia đình lao động phổ thông, đây không chỉ là khoản tiền cứu giúp mà còn là điểm tựa tinh thần sau những tháng ngày lo lắng, bế tắc.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cho biết, toàn bộ khoản tài trợ 500 triệu đồng sẽ được sử dụng đúng mục đích, ưu tiên cho các trường hợp khó khăn nhất. Danh sách các ca bệnh được hỗ trợ sẽ được công bố công khai trên website chính thức của bệnh viện và các kênh truyền thông của LG Clinic, đảm bảo minh bạch và lan tỏa niềm tin cho cộng đồng.

LG Clinic – Thương hiệu làm đẹp chuẩn y khoa song hành cùng trách nhiệm xã hội

Hoạt động dưới sự dẫn dắt của Tập đoàn Hamier Việt Nam, LG Clinic được biết đến là hệ thống viện thẩm mỹ chuyên sâu, hoạt động theo mô hình chuẩn y khoa với hơn 9 chi nhánh tại TP.HCM. Thương hiệu ghi dấu ấn nhờ việc kết hợp giữa đội ngũ bác sĩ da liễu được đào tạo bài bản, hệ thống máy móc hiện đại nhập khẩu từ châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc cùng các phác đồ cá nhân hóa phù hợp từng nhu cầu khách hàng.

Tập đoàn Hamier Việt Nam đầu tư hàng triệu đô để nâng cấp hệ thống máy móc điều trị tại Viện thẩm mỹ LG Clinic

Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, LG Clinic đã phục vụ hàng triệu lượt khách hàng với các dịch vụ chăm sóc da, trị mụn, điều trị sắc tố, trẻ hóa không xâm lấn, dịch vụ triệt lông , tắm trắng công nghệ cao,... Thương hiệu tập trung vào yếu tố hiệu quả lâu dài, an toàn và y khoa hóa mọi quy trình dịch vụ, tạo ra trải nghiệm làm đẹp chuyên nghiệp, đẳng cấp cho khách hàng.

LG Clinic được đầu tư hệ thống phòng dịch vụ sang trọng để mang đến trải nghiệm làm đẹp chuẩn 5 sao cho khách hàng

Song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, LG Clinic kiên định theo đuổi triết lý phát triển bền vững, lấy trách nhiệm cộng đồng làm nền tảng song hành trong quá trình xây dựng thương hiệu. Dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Hamier Việt Nam , các hoạt động thiện nguyện của LG Clinic được triển khai bài bản, hướng đến những giá trị thiết thực, góp phần tạo ra sự thay đổi tích cực cho xã hội.

Tập đoàn Hamier Việt Nam chỉ đạo LG Clinic thực hiện các hoạt động thiện nguyện xuyên suốt trong năm

Trong chiến dịch “Từ trái tim - Đến nụ cười”, LG Clinic đóng vai trò kết nối, lan tỏa thông điệp nhân văn bằng việc đồng hành cùng các bệnh viện, tổ chức y tế hỗ trợ phẫu thuật và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ca phẫu thuật được thực hiện không chỉ là cơ hội hồi sinh cho các em nhỏ, mà còn là lời khẳng định cho sự sẻ chia, tình người và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Với định hướng lấy cộng đồng làm trọng tâm phát triển, LG Clinic sẽ tiếp tục phối hợp cùng Tập đoàn Hamier Việt Nam triển khai thêm nhiều chương trình thiện nguyện trong năm 2025. Thông tin chi tiết về từng trường hợp phẫu thuật, kết quả điều trị và hành trình phục hồi của các bệnh nhi sẽ được LG Clinic cập nhật minh bạch trên website chính thức www.lgclinic.vn và các kênh truyền thông khác.