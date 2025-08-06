6 nhóm người nên ăn củ gừng

{title}
Gừng là một loại gia vị quen thuộc có nhiều lợi ích. Tuy nhiên, việc sử dụng gừng cần cân nhắc tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mỗi người. Dưới đây là những nhóm người nên ăn gừng và cách tận dụng tối đa công dụng của gừng.
1. Người bị đầy bụng, khó tiêu nên ăn gừng
Lợi ích sức khỏe của gừng chủ yếu là do chất chống oxy hóa, đặc tính chống viêm và hàm lượng các hợp chất có trong gừng, trong đó quan trọng nhất là gingerol.
Gingerol là một chất có khả năng kích thích hoạt động của đường ruột và giảm co thắt, giúp giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi, buồn nôn. Do đó, ăn gừng rất tốt cho những ai gặp vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt là sau khi ăn quá nhiều hoặc ăn những thực phẩm gây đầy bụng, khó tiêu.
Theo BS. Phan Thị Thu Thảo, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, để giảm đầy bụng, khó tiêu bằng gừng tươi có thể sử dụng 2-3 lát/lần pha hoặc hãm nước uống. Ngoài ra có thể dùng gừng tươi để đun nấu. Khi chế biến các thực phẩm như tôm, cua cá, đồ ăn có tính lạnh thì nên cho 2-3 lát gừng tươi vào cùng để giảm tình trạng khó tiêu.
2. Hợp chất trong gừng có lợi cho người bị viêm ruột
Viêm ruột là bệnh lý gây viêm nhiễm ở đường ruột gây các triệu chứng: đau bụng, tiêu chảy, chướng bụng, đầy hơi... Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Toronto đã tìm thấy một hợp chất trong gừng gọi là furanodienone giúp hỗ trợ điều trị bệnh viêm ruột.
Các nhà nghiên cứu cho biết, sản phẩm tự nhiên từ gừng là lựa chọn tốt để điều trị viêm ruột so với các liệu pháp hiện tại vì nó không ức chế hệ thống miễn dịch hoặc ảnh hưởng đến chức năng gan có thể dẫn đến các tác dụng phụ.
3. Người bị cúm hoặc cảm lạnh
Gừng có chứa các hợp chất có khả năng chống viêm, chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Nghiên cứu cho thấy gingerol làm giảm nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn, virus, hỗ trợ điều trị bệnh cúm và cảm lạnh thông thường.
Trong y học cổ truyền, gừng tươi là vị thuốc có vị cay, tính ấm, có công dụng phát tán phong hàn, hóa đờm, giải độc... nên thường được dùng để trị cảm mạo phong hàn, đau đầu, đau bụng do lạnh, bụng đầy trướng, không tiêu, trị ho, đờm nhiều...
Uống trà gừng ấm khi cảm thấy khó chịu hoặc trong thời điểm giao mùa có thể giúp hỗ trợ phòng ngừa cảm lạnh và cúm.
4. Uống trà gừng tốt khi bị viêm họng, ho
5. Người bị trào ngược dạ dày - thực quản
Ăn gừng đúng cách giúp loại bỏ khí dư thừa, giảm các triệu chứng ợ hơi, đầy bụng và giảm áp lực lên cơ thắt thực quản dưới. Từ đó giúp giảm các triệu chứng trào ngược dạ dày - thực quản.
6. Gừng hỗ trợ chống say tàu xe
Nếu bạn thường xuyên bị say tàu xe, gừng có thể là một giải pháp hữu hiệu. Gừng giúp hỗ trợ chống say tàu xe vì nó làm dịu sự kích ứng của dạ dày và giảm cảm giác chóng mặt, buồn nôn. Mọi người có thể nhai vài lát gừng tươi, uống trà gừng hoặc dùng kẹo gừng khi di chuyển.
7. Cách tận dụng tối đa dinh dưỡng của củ gừng
Chọn củ gừng tươi ngon
Để chọn được củ gừng tươi ngon, có hàm lượng dinh dưỡng và tinh dầu cao là chọn những củ gừng già, nhỏ, vỏ sần sùi nhưng cầm chắc tay. Cạo nhẹ lớp vỏ bên ngoài thấy phần vỏ và thịt gừng có sự khác biệt màu sắc khá rõ ràng, ngửi thấy mùi cay nồng.
Bảo quản gừng
Sau khi thu hoạch gừng nên rửa sạch đất cát, bọc kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Ngoài ra có thể bảo quản gừng tươi lâu bằng cách vùi gừng vào trong chậu cát rồi để ở nơi thoáng mát.
Cách sử dụng gừng đơn giản nhất
Làm gia vị trong các món ăn: Thêm gừng tươi vào các món hấp, canh, súp, xào, kho... giúp món ăn thơm ngon hơn và hỗ trợ tiêu hóa.
Chế biến trà gừng: Dùng một củ gừng tươi, rửa sạch, đập dập, thêm nước đun sôi hoặc cho vào ấm pha trà, đổ nước sôi pha hãm trong 10 - 15 phút là uống được. Có thể thêm một chút mật ong hoặc vài lát chanh khi trà đã nguội bớt để tăng hương vị và thêm lợi ích sức khỏe.
Sử dụng gừng thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, tuy nhiên, nên dùng gừng một cách chừng mực, khoảng 2-4 g mỗi ngày. Việc dùng quá nhiều có thể gây ợ nóng, khó chịu dạ dày hoặc loãng máu. Lưu ý, người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc có các bệnh lý về đường tiêu hóa, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung gừng vào chế độ ăn uống thường xuyên để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
