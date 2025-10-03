6 thực phẩm nên tránh khi bị bệnh eczema để kiểm soát triệu chứng hiệu quả

Chủ động lựa chọn dinh dưỡng đúng cách giúp kiểm soát hiệu quả các triệu chứng của bệnh chàm (eczema). Điều này bao gồm việc kiêng cữ những thực phẩm dễ gây kích ứng, tăng cường các nhóm dưỡng chất hỗ trợ kháng viêm và phục hồi da.

Bệnh eczema hay còn gọi là bệnh chàm, là một tình trạng viêm da dị ứng thường gây ra sự khó chịu cho người mắc. Triệu chứng của bệnh bao gồm ngứa ngáy, phồng rộp, phát ban và khô da, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Việc hiểu biết đúng đắn về bệnh eczema và cách điều trị có thể giúp người bệnh kiểm soát triệu chứng hiệu quả hơn. Hãy tìm hiểu thêm để bảo vệ sức khỏe làn da của bạn.

BS. Nguyễn Yên Thao - nguyên phó trưởng khoa Khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Y tế môi trường lao động, Bộ Công thương, cho biết, bệnh chàm thường phát triển do tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Do tính chất dị ứng của bệnh, người mắc bệnh chàm có xu hướng di truyền để phát triển các tình trạng dị ứng khác như hen suyễn, sốt cỏ khô, hoặc thậm chí là dị ứng thực phẩm với các loại hạt hay sữa.

1. Eczema và chế độ ăn uống

Khi bị bệnh chàm nên tránh các loại thực phẩm có thể gây viêm hoặc bùng phát bệnh.

Theo BS. Nguyễn Yên Thao, hệ miễn dịch thường phản ứng quá mức với một chất kích thích, dẫn đến tình trạng viêm, chính phản ứng này gây ra các triệu chứng liên quan đến bệnh chàm. Mặc dù những gì ăn vào không phải là nguyên nhân gây ra bệnh chàm nhưng chế độ ăn uống lại đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tình trạng này, việc ăn sai loại thực phẩm có thể kích hoạt các triệu chứng. Bệnh chàm là kết quả của tình trạng viêm nhiễm, do đó nên tránh các loại thực phẩm có thể gây viêm hoặc bùng phát bệnh.

2. Một số thực phẩm nên tránh khi bị bệnh eczema

Thực phẩm nhiều đường

Đường làm tăng đột biến lượng insulin, có thể dẫn đến tình trạng viêm. Cần tránh các loại thực phẩm như nước ngọt, bánh ngọt, nước tăng lực và sô-cô-la để loại bỏ nguy cơ viêm nhiễm.

Các loại hạt

Các loại hạt kích hoạt giải phóng tế bào T và globulin miễn dịch-E, cả hai đều có khả năng gây viêm. Do đó, hãy tránh các loại hạt như đậu phộng, hạt điều, hạnh nhân hoặc quả óc chó.

Trứng

Tốt nhất là nên tránh ăn trứng khi bùng phát bệnh chàm vì cơ thể thường dễ bị không dung nạp trứng, điều này có thể gây ra phản ứng viêm.

Thực phẩm giàu chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa

Chất béo chuyển hóa (trans fat) có trong thực phẩm chế biến sẵn, bơ thực vật và đồ ăn nhanh, cùng với chất béo bão hòa (saturated fat) có trong thịt đỏ, bơ và các sản phẩm từ sữa nguyên kem, đều thúc đẩy tình trạng viêm và có thể làm các triệu chứng của bệnh chàm trở nên tồi tệ hơn.

Sữa

Sữa là một chất gây dị ứng phổ biến có thể kích hoạt các triệu chứng của nhiều tình trạng bệnh khác nhau, bao gồm cả bệnh chàm. Bệnh chàm thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra xem chúng có dị ứng với sữa hay không, vì hầu hết trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đều uống sữa.

Trái cây họ cam quýt

Các chất hóa học có trong trái cây họ cam quýt có thể làm tăng các triệu chứng của bệnh chàm, vì vậy tốt nhất nên tránh chúng nếu bạn đang mắc bệnh.

BS. Nguyễn Yên Thao khuyên, khi mắc bệnh eczema, việc lựa chọn thực phẩm đúng cách có thể giúp kiểm soát tình trạng bệnh hiệu quả. Nên ưu tiên các loại thực phẩm chống viêm giàu acid béo omega-3 như cá hồi, cá thu và dầu gan cá tuyết. Bổ sung thực phẩm giàu probiotics như sữa chua và kefir cũng rất hữu ích, vì chúng chứa vi khuẩn sống giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, hãy ăn nhiều thực phẩm giàu quercetin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong rau lá xanh, ớt chuông, hành tây, táo, để giảm viêm và ngăn ngừa bùng phát bệnh.

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)