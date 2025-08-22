65 cơ sở đào tạo miền Bắc công bố kết quả xét tuyển đại học 2025 vào chiều nay

Nhóm xét tuyển miền Bắc gồm 65 cơ sở đào tạo dự kiến công bố kết quả xét tuyển đại học năm 2025 vào 16h chiều nay (22/8).

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi hoàn thành quy trình lọc ảo lần thứ 10 vào trưa nay (22-8), các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Đồng nghĩa, các trường được công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2025 (đợt 1).

Thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội - chủ trì nhóm lọc ảo miền Bắc, cho biết, dự kiến vào 16h chiều nay (22-8), kết quả xét tuyển khu vực phía Bắc sẽ được công bố.

Để tra cứu điểm chuẩn đại học, cao đẳng năm 2025, thí sinh có thể truy cập website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn hoặc truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển.

Sau khi điểm chuẩn được công bố, việc đầu tiên và quan trọng nhất mà thí sinh trúng tuyển phải làm là xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đây là bước bắt buộc để khẳng định nguyện vọng học tập tại trường nơi thí sinh trúng tuyển.

Thí sinh trúng tuyển đại học (đợt 1) năm 2025 cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h ngày 30-8. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận coi như từ chối nguyện vọng học tập.

