Từ chiều nay (22/8) các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn

Hôm nay (22/8), là ngày cuối cùng hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT lọc ảo lần thứ 10 để xác định kết quả trúng tuyển đại học năm 2025, đợt 1.

Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2025 từ chiều 22-8.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17h hôm nay, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều nay, thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển đại học đợt 1.

Sau đó, các em cần xác nhận nhập học trực tuyến qua hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoàn thành chậm nhất vào trước 17h ngày 30-8-2025.

Để tra cứu điểm chuẩn đại học, cao đẳng năm 2025, thí sinh có thể thực hiện theo các cách sau:

Cách 1: Tra cứu trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Truy cập website chính thức của Bộ GD&ĐT: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

- Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập.

- Vào mục “Tra cứu” và chọn “Tra cứu kết quả tuyển sinh”.

- Hệ thống sẽ hiển thị kết quả “Đậu” hoặc “Trượt” cho từng nguyện vọng.

Cách 2: Tra cứu trên website của các trường đại học, cao đẳng:

- Truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển.

- Tìm kiếm mục “Tra cứu điểm chuẩn” hoặc “Tra cứu kết quả tuyển sinh”.

- Nhập thông tin cần thiết (ví dụ: số báo danh, họ tên, ngày sinh) để tra cứu.

Năm 2025, kỳ tuyển sinh có nhiều điểm mới: Bỏ xét tuyển sớm, quy đổi điểm tổ hợp môn theo quy chuẩn mới... Số lượng nguyện vọng đăng ký tăng vọt, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng của gần 850.000 thí sinh. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký khoảng 9 nguyện vọng. Đây là mức cao kỷ lục trong 5 năm trở lại đây.

Trước thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh kỹ thuật trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh: Tăng thêm 4 lần lọc ảo, nâng tổng số lên 10 lần để các cơ sở đào tạo có thêm thời gian rà soát dữ liệu và đưa ra điểm chuẩn chính xác và lùi thời gian công bố điểm chuẩn (kế hoạch trước đó là công bố vào chiều 20-8).

Thí sinh lưu ý, dù lùi thời điểm công bố điểm chuẩn đợt 1, nhưng các mốc quan trọng khác trong quy trình tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 vẫn giữ nguyên.

Nguồn hanoimoi.vn