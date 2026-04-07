7 lợi ích sức khỏe bất ngờ của nước ép dứa

Nước ép dứa là thức uống giải khát ngon và là một nguồn dinh dưỡng cao nên bổ sung vào thực đơn. Nước ép dứa được coi là một thực phẩm tự nhiên góp phần chủ động phòng bệnh như cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ tim mạch đến khả năng kháng viêm...

Nước ép dứa (thơm, khóm) tươi nguyên chất 100% là loại đồ uống dạng lỏng được chiết xuất từ phần thịt của quả dứa tươi. Tìm hiểu 7 lợi ích sức khỏe của nước ép dứa dựa trên các bằng chứng khoa học nếu muốn bổ sung thức uống thơm ngon này vào thực đơn hàng ngày.

1. Nước ép dứa giàu chất dinh dưỡng

Nước ép dứa là nguồn cung cấp tốt các vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Nước ép dứa là một trong những loại nước trái cây giàu vitamin nhất. Khác với việc ăn trực tiếp, nước ép cung cấp một liều lượng tập trung các dưỡng chất thiết yếu chỉ trong một ly nhỏ. Theo các báo cáo dinh dưỡng, một cốc nước ép dứa nguyên chất (khoảng 250 g) cung cấp:

Lượng calo: 132

Protein: ít hơn 1 gram

Chất béo: ít hơn 1 gram

Carbs: 32 gram

Đường: 25 gram

Chất xơ: ít hơn 1 gram

Mangan: 55% Giá trị hàng ngày (DV)

Đồng: 19% DV

Vitamin B6: 15% DV

Vitamin C: 122% DV

Thiamine: 12% DV

Folate: 11% DV

Kali: 7% DV

Magie: 7% DV

Nước ép dứa đặc biệt giàu mangan, đồng, vitamin B6 và C. Những chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong sức khoẻ xương, miễn dịch, chữa lành vết thương, sản xuất năng lượng và tổng hợp mô. Nó cũng chứa một lượng nhỏ sắt, canxi, phốt pho, kẽm, choline và vitamin K, cũng như các loại vitamin B khác nhau.

2. Nước ép dứa chứa các hợp chất chống oxy hóa và enzyme bromelain

Ngoài việc giàu vitamin và khoáng chất, nước ép dứa còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hoá dồi dào, đây là các hợp chất thực vật có lợi giúp giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

Chống oxy hóa: Các gốc tự do sinh ra từ ô nhiễm, căng thẳng và thực phẩm bẩn là nguyên nhân gây lão hóa và tổn thương tế bào. Các chất chống oxy hóa trong dứa giúp trung hòa các gốc tự do này, bảo vệ cơ thể từ cấp độ tế bào.

Enzyme bromelain: Đây là hợp chất chỉ có trong quả dứa. Bromelain không chỉ là một enzyme tiêu hóa mà còn là một chất chống viêm mạnh mẽ, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm nhẹ các triệu chứng của nhiều bệnh lý mạn tính.

3. Nước ép dứa có khả năng ức chế viêm và giảm đau sau phẫu thuật

Viêm mạn tính có thể dẫn đến các bệnh về tim mạch và đái tháo đường. Nhờ hàm lượng bromelain dồi dào, nước ép dứa trở thành một liệu pháp hỗ trợ kháng viêm tự nhiên.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã được công bố vào năm 2024 khẳng định đặc tính chống viêm của nước ép dứa. Đặc biệt, các nghiên cứu chỉ ra rằng việc bổ sung bromelain trước khi phẫu thuật có thể giúp bệnh nhân giảm đáng kể mức độ sưng tấy, viêm nhiễm và đau đớn trong quá trình hậu phẫu.

4. Nước ép dứa tăng cường hệ miễn dịch và phục hồi sau nhiễm trùng

Nước ép dứa có thể hỗ trợ điều trị các bệnh đường hô hấp nhờ sự kết hợp giữa vitamin C liều cao và bromelain, hệ miễn dịch sẽ được kích hoạt ở mức tối đa.

Bromelain, một hợp chất trong nước ép dứa, cũng có thể cải thiện quá trình phục hồi nhanh hơn sau các đợt nhiễm trùng như viêm phổi, viêm xoang và viêm phế quản, đặc biệt là khi sử dụng kết hợp với thuốc kháng sinh.

5. Nước ép dứa cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Nếu thường xuyên bị đầy bụng hoặc khó tiêu sau bữa ăn giàu đạm, một ly nước ép dứa có thể là giải pháp. Các enzyme trong dứa hoạt động như protease giúp phá vỡ các phân tử protein thành các đơn vị nhỏ hơn (acid amin) để ruột dễ dàng hấp thụ.

Đối với người suy tuyến tụy: Bromelain giúp thay thế các enzyme tiêu hóa tự nhiên mà cơ thể không sản xuất đủ.

Bảo vệ đường ruột: Dứa giúp bảo vệ ruột trước các vi khuẩn gây tiêu chảy như E.coli. Nghiên cứu năm 2024 đã nhấn mạnh hiệu quả của bromelain trong việc giảm viêm ruột cho bệnh nhân Crohn hoặc viêm đại tràng.

6. Nước ép dứa thúc đẩy sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa xơ vữa động mạch

Sức khỏe tim mạch luôn là ưu tiên hàng đầu và dứa đóng góp một phần không nhỏ trong việc này. Nghiên cứu chuyên sâu năm 2024 kết luận rằng bromelain có khả năng:

Hỗ trợ chuyển hóa lipid (giảm mỡ máu).

Giảm tình trạng căng thẳng oxy hóa trong mạch máu.

Ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám gây xơ vữa động mạch.

Dù cần thêm nhiều nghiên cứu cụ thể hơn trên nước ép dứa dạng lỏng nhưng dứa có thể có tiềm năng bảo vệ trái tim.

7. Tiềm năng hỗ trợ chống lại tế bào ung thư

Đây là một trong những lợi ích gây chú ý nhất của nước ép dứa. Các nghiên cứu trong ống nghiệm đã chỉ ra rằng hàm lượng bromelain cô đặc có thể ức chế sự hình thành khối u, làm giảm kích thước khối u hiện tại, kích thích quá trình tự chết của tế bào ung thư.

Tuy nhiên, đây là những nghiên cứu trong ống nghiệm sử dụng lượng bromelain cô đặc cao hơn nhiều so với lượng cơ thể sẽ nạp vào từ việc uống một ly nước ép dứa. Điều này gây khó khăn cho việc áp dụng kết quả lên con người.