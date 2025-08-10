7 tháng đầu năm 2025: Phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

{title}
{publish}
{head}
Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đề ra, Phú Thọ đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân; giúp mở ra nhiều cơ hội, tiềm năng, không gian và dư địa mới cho phát triển.
Thực hiện:Ngọc Tùng
baophutho.vn Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.
baophutho.vn Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ gia tăng giá trị...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 9/8, toàn tỉnh có 111 xã có các ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi...
baophutho.vn Hơn chục năm trước, người dân xã Đồng Thịnh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũ) nay là xã Yên Lập, không ai có thể tưởng tượng khu đầm lầy nước...
baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 8/8, toàn tỉnh có 111 xã có ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP)...
Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), cả nước có 80 công trình, dự án lớn được khởi công, khánh thành theo hình...