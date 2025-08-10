7 tháng đầu năm 2025: Phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

Quyết tâm đóng điện theo kế hoạch vào ngày 19/8/2025

2025-08-11 06:08:00 baophutho.vn Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

Đột phá trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật ở Nguyệt Đức

2025-08-10 07:23:00 baophutho.vn Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ gia tăng giá trị...

Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025...

2025-08-09 18:30:00 baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...

Ba ngày liên tiếp không phát sinh ổ dịch mới

2025-08-09 16:18:00 baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 9/8, toàn tỉnh có 111 xã có các ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi...

Sức trẻ khai phá, đất cằn nở hoa

2025-08-09 10:40:00 baophutho.vn Hơn chục năm trước, người dân xã Đồng Thịnh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũ) nay là xã Yên Lập, không ai có thể tưởng tượng khu đầm lầy nước...

Thành lập 210 chốt kiểm dịch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

2025-08-08 16:17:00 baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 8/8, toàn tỉnh có 111 xã có ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP)...