7 thực phẩm ít calo, giàu protein giúp giảm cân hiệu quả

Chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò then chốt trong quá trình giảm cân. Bổ sung 7 loại thực phẩm ít calo nhưng giàu protein là bí quyết giúp giảm cân hiệu quả.

1. Vì sao thực phẩm ít calo, giàu protein giúp giảm cân?

Thực phẩm ít calo và giàu protein giúp giảm cân hiệu quả là lựa chọn thông minh cho những ai muốn kiểm soát cân nặng.

Protein không chỉ tạo cảm giác no lâu mà còn đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, giúp đốt cháy nhiều năng lượng hơn. Việc bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ hỗ trợ giảm cơn thèm ăn và hạn chế ăn vặt không cần thiết. Hãy khám phá những lợi ích tuyệt vời của thực phẩm ít calo và giàu protein để đạt được mục tiêu giảm cân.

Việc tiêu thụ protein cao giúp tăng cường trao đổi chất, từ đó đốt cháy thêm calo ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi. Protein cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp. Khi giảm cân, cơ thể có xu hướng mất cả mỡ và cơ. Bổ sung đủ protein sẽ giúp giữ lại cơ bắp, từ đó duy trì tốc độ trao đổi chất cao và giảm cân bền vững.

Một chế độ ăn giàu protein còn giúp ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa tình trạng tăng, giảm đường huyết đột ngột dẫn đến cảm giác thèm ăn. Do đó, việc kết hợp thực phẩm ít calo và giàu protein không chỉ giúp bạn giảm mỡ thừa mà còn bảo vệ cơ bắp, duy trì năng lượng và kiểm soát tốt hơn hành vi ăn uống của mình.

2. Giảm cân với 7 thực phẩm ít calo, giàu protein

Ức gà tốt cho giảm cân

Ức gà từ lâu được xem là thực phẩm “vàng” trong thực đơn giảm cân nhờ ít calo, giàu protein.

Ức gà không da từ lâu đã được xem là thực phẩm số 1 trong thực đơn của những người ăn kiêng và tập gym, bởi đây là một nguồn protein nạc, ít calo và gần như không chứa chất béo. Với hàm lượng protein vượt trội (khoảng 26 - 30 g protein chỉ trong 85 - 113 g đã nấu chín), ức gà giúp xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp, đồng thời tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn.

Bên cạnh đó, việc tiêu hóa protein cần nhiều năng lượng hơn, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể. Có thể chế biến ức gà bằng cách luộc, hấp, nướng hoặc áp chảo để giữ lại tối đa các chất dinh dưỡng, biến nó thành món ăn chính lành mạnh và ngon miệng cho người muốn giảm cân.

Trứng

Được mệnh danh là “siêu thực phẩm” tự nhiên, trứng không chỉ giàu protein mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác như vitamin B12, vitamin D và choline. Nhờ hàm lượng protein dồi dào, trứng có khả năng tạo cảm giác no lâu, giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể trong các bữa ăn sau đó.

Đây là một thực phẩm lý tưởng cho bữa sáng, giúp khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng mà không lo lắng về cân nặng. Với chỉ khoảng 140 calo trong 2 quả trứng lớn, bạn có thể dễ dàng chế biến chúng thành nhiều món ăn khác nhau như trứng luộc, trứng ốp la hoặc món salad trứng thơm ngon và bổ dưỡng.

Sữa chua Hy Lạp

Với hàm lượng protein cao gấp đôi sữa chua thông thường, sữa chua Hy Lạp là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang trong quá trình giảm cân. Lượng protein dồi dào này không chỉ giúp cảm thấy no lâu hơn, mà còn hỗ trợ xây dựng và phục hồi cơ bắp.

Nhờ kết cấu sánh mịn và hương vị chua nhẹ, sữa chua Hy Lạp rất lý tưởng để thêm vào các món sinh tố, dùng làm món tráng miệng hoặc ăn nhẹ. Có thể kết hợp nó với các loại trái cây tươi, hạt chia hoặc yến mạch để tăng cường chất xơ và làm cho bữa ăn thêm phần bổ dưỡng.

Sữa chua Hy Lạp có hàm lượng protein cao hơn sữa chua thông thường, (170 g sữa chua, 15 - 20 g protein, 100 - 150 calo).

Phô mai tươi

Phô mai tươi là một trong những thực phẩm lý tưởng nhất cho người muốn giảm cân. Với hàm lượng protein cực cao (lên đến 28 g trong chỉ 1/2 cốc) nhưng lại rất ít calo (80-100 calo), phô mai tươi giúp cảm thấy no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt, đồng thời cung cấp đủ dưỡng chất để bảo vệ và duy trì cơ bắp trong quá trình giảm mỡ.

Tính tiện lợi và đa dạng của phô mai tươi cũng là một điểm cộng lớn. Có thể thưởng thức nó như một món ăn nhẹ độc lập hoặc kết hợp với các món ăn khác. Hãy thử trộn với trái cây tươi, mật ong cho món tráng miệng ngọt ngào, hoặc trộn với các loại thảo mộc, tiêu xay để có một món salad hay bữa ăn chính giàu đạm.

Cá

Cá là một trong những thực phẩm vàng cho sức khỏe và quá trình giảm cân. Nó không chỉ chứa nhiều protein giúp bạn no lâu và xây dựng cơ bắp, mà còn là nguồn cung cấp dồi dào các acid béo omega-3. Những chất béo lành mạnh này có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và giảm viêm hiệu quả.

Để có một bữa ăn ít calo mà vẫn ngon miệng, nên ưu tiên các loại cá nạc như cá ngừ hoặc cá thịt trắng. Với hàm lượng protein cao (khoảng 20 - 24 g trong 85 - 113 g đã nấu chín) và ít calo (180 - 200 calo), cá xứng đáng là món ăn không thể thiếu trong thực đơn giảm cân.

Đậu lăng

Đậu lăng là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho người ăn chay hoặc bất kỳ ai muốn bổ sung protein thực vật vào chế độ ăn của mình. Mặc dù có lượng calo hơi cao hơn so với một số loại rau củ khác, đậu lăng vẫn cung cấp một lượng lớn protein và đặc biệt là chất xơ, khiến chúng trở thành một lựa chọn no bụng và bổ dưỡng.

Chất xơ trong đậu lăng giúp cảm thấy no lâu hơn, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ổn định lượng đường trong máu, từ đó kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Với hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng (9 g protein và 115 calo trong 1/2 cốc đã nấu chín), có thể dễ dàng thêm đậu lăng vào các món súp, salad hoặc các món hầm để có một bữa ăn đầy đủ và lành mạnh.

Đậu phụ

Được mệnh danh là “thịt” của người ăn chay, đậu phụ là một nguồn protein đa năng và lành mạnh, không thể thiếu trong thực đơn giảm cân. Với hàm lượng calo thấp (chỉ khoảng 80 - 100 calo trong 85 - 113 g đã nấu chín) nhưng lại giàu protein (9 - 12 g), đậu phụ giúp cảm thấy no lâu mà không nạp quá nhiều năng lượng. Tính linh hoạt của đậu phụ là điểm cộng lớn, cho phép dễ dàng thêm nó vào nhiều món ăn khác nhau.

Đậu phụ có thể được chế biến thành món xào, món súp, món nướng hoặc thậm chí là nguyên liệu chính trong salad, mang đến hương vị và kết cấu thú vị cho bữa ăn. Nhờ vậy, đậu phụ không chỉ là lựa chọn hoàn hảo cho người ăn chay mà còn là thực phẩm lý tưởng để đa dạng hóa thực đơn giảm cân.

ĐT (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)