8 tác dụng của việc ăn một quả lựu mỗi ngày

Quả lựu giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có thể giúp tăng cường sức khỏe một cách đáng ngạc nhiên. Tìm hiểu những tác dụng của việc ăn một quả lựu mỗi ngày.

Quả lựu thường được dùng để làm nước ép, loại quả độc đáo này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ ít calo và chất béo nhưng lại rất giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất quan trọng. Chỉ cần thêm một quả lựu hoặc nửa cốc hạt lựu vào chế độ ăn uống hàng ngày là một thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

1. Thành phần dinh dưỡng của quả lựu

Thành phần dinh dưỡng của trong một quả lựu trung bình:

Calo: 234 kcal

Protein: 4,7 gram (g)

Chất béo: 3,3 g

Carbohydrate: 52 g

Chất xơ: 11,3 g

Vitamin C: 32% Giá trị hàng ngày (DV)

Folate: 27% DV

Magie: 8% DV

Phốt pho: 8% DV

Kali: 13% DV

Lưu ý, thông tin dinh dưỡng của lựu khác với nước ép lựu, vì nước ép lựu không cung cấp nhiều chất xơ hoặc vitamin C.

2. 8 lợi ích sức khỏe của quả lựu

Quả lựu ít calo và chất béo nhưng lại rất giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất quan trọng có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm nhiễm

Viêm mạn tính có thể góp phần gây ra nhiều bệnh lý, bao gồm bệnh tim, đái tháo đường type 2 và ung thư. Lựu có thể giúp ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm này nhờ các hợp chất gọi là punicalagin, vốn có đặc tính chống ôxy hoá và chống viêm.

Giúp bảo vệ tim mạch

Các loại trái cây giàu hợp chất polyphenolic như lựu có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Ăn lựu hoặc uống nước ép lựu hàng ngày giúp giảm huyết áp, bảo vệ động mạch và giảm căng thẳng oxy hóa trong hệ tim mạch. Nước ép lựu còn có thể làm giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm tần suất, mức độ nghiêm trọng của cơn đau ngực.

Bảo vệ da và làm chậm lão hoá

Lựu rất giàu chất chống oxy hóa, vì vậy, khi được tiêu thụ hàng ngày, lựu có thể giúp bảo vệ da khỏi các tổn thương do gốc tự do, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen và thậm chí giảm tổn thương oxy hóa cho da. Điều này sẽ giúp làn da trông rạng rỡ hơn và làm chậm quá trình lão hóa.

Tăng cường trí nhớ và cải thiện chức năng não

Ăn lựu hàng ngày có thể cải thiện chức năng não và tăng cường trí nhớ. Quả lựu chứa các chất chống oxy hóa gọi là ellagitannin, giúp giảm viêm trong cơ thể. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ellagitannin có thể giúp bảo vệ não bộ chống lại bệnh Alzheirmer và Parkinson bằng cách giảm tổn thương do oxy hóa và tăng khả năng sống sót của các tế bào não.

Ellagitannin được cho là tạo ra một hợp chất trong ruột gọi là urolithin A, hợp chất này đã được nghiên cứu về khả năng giảm viêm ở não và trì hoãn sự khởi phát của các bệnh về nhận thức.

Do đó, việc ăn lựu hàng ngày sẽ làm tăng các chất chuyển hóa, cải thiện trí nhớ, tăng hoạt động của não liên quan đến các nhiệm vụ ghi nhớ bằng lời nói và không lời nói ở cả hai bán cầu não trái và phải.

Hỗ trợ sức khoẻ tiêu hoá

Lựu rất giàu chất xơ hoà tan và không hòa tan, hạt của nó hoạt động như prebiotic, vì vậy, ăn lựu có thể giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Một nghiên cứu năm 2017 chỉ ra rằng việc ăn lựu hoặc uống nước ép của nó có thể hữu ích cho những người mắc bệnh viêm ruột (IBD) và các tình trạng ruột khác, do hàm lượng polyphenol cao.

Hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu

Các nghiên cứu trong ống nghiệm và trên người đã phát hiện ra rằng chiết xuất từ quả lựu có thể giúp giảm sự hình thành sỏi thận. Các nghiên cứu cho biết, chiết xuất lựu được tìm thấy có khả năng ức chế cơ chế liên quan đến sự hình thành sỏi ở những người có sỏi thận tái phát.

Ngoài ra, các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng chiết xuất lựu có thể giúp điều chỉnh nồng độ oxalat, canxi và phốt phát trong máu, những thành phần phổ biến của sỏi thận.

Phòng ngừa ung thư

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), lựu là một trong những phương pháp tự nhiên có thể giúp con người phòng ngừa hoặc kiểm soát ung thư tuyến tiền liệt.

Theo một nghiên cứu năm 2014, các polyphenol được tìm thấy trong quả lựu có thể giúp làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ung thư tuyến tiền liệt, một số hợp chất trong quả lựu cũng có thể mang lại khả năng bảo vệ chống lại ung thư vú, phổi và da.

Có thể có đặc tính kháng khuẩn

Các hợp chất trong quả lựu có thể giúp chống lại các vi sinh vật có hại. Lựu có thể bảo vệ sức khỏe răng miệng bằng cách giảm sự phát triển của vi khuẩn gây hôi miệng và sâu răng.

3. Quả lựu tươi nguyên quả và nước ép lựu tươi – loại nào tốt hơn?

Mặc dù cả quả lựu tươi nguyên quả và nước ép lựu đều cung cấp các chất chống oxy hóa có lợi nhưng quả lựu tươi nguyên quả thường được coi là tốt hơn so với nước ép.

Lợi thế chính của quả lựu tươi nằm ở hàm lượng chất xơ cao, vốn đã bị loại bỏ gần hết trong quá trình ép. Chất xơ này rất quan trọng cho sức khỏe tiêu hóa, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ đường, tạo cảm giác no và đóng góp vào một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh hơn.

Lựu tươi nguyên quả là lựa chọn tốt hơn so với nước ép lựu. Nước ép lựu chứa đường cô đặc, có thể làm tăng đường huyết đột ngột và ít gây no do thiếu chất xơ. Vì vậy, quả lựu tươi là một lựa chọn cân bằng và có lợi hơn cho sức khỏe tổng thể.

