Ấm áp Tết Trung thu “Vầng trăng hy vọng – Trọn vẹn ước mơ”

Tối 3/10, tại Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình (tổ 3, phường Kỳ Sơn), chương trình Tết Trung thu năm 2025 với chủ đề “Vầng trăng hy vọng – Trọn vẹn ước mơ” đã được tổ chức dành cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm và thiếu nhi khu dân cư trên địa bàn phường Kỳ Sơn.

Các em thiếu nhi hát múa rước đèn ông sao.

Chương trình nhằm mang đến cho các em một đêm hội trăng rằm vui tươi, ấm áp, đồng thời khích lệ tinh thần học tập, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Không khí Trung thu thêm rộn ràng với nhiều tiết mục văn nghệ, múa lân và phần phá cỗ, rước đèn đầy màu sắc.

Hoạt cảnh chú Cuội, chị Hằng được các em nhỏ thích thú theo dõi, cổ vũ.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Y tế); Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương. Tại chương trình, Sở Y tế, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao tặng hàng trăm suất học bổng và những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vượt qua khó khăn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế tặng quà trung thu cho các em nhỏ Trung tâm Công tác xã hội Hoà Bình.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế và Trung tâm Công tác xã hội Hoà Bình trao quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho các em nhỏ.

Trung tâm Công tác xã hội Hoà Bình trao thư cảm ơn đến các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân cùng đồng hành và nhà tài trợ.

Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình là đơn vị sự nghiệp công lập về phúc lợi xã hội, trực thuộc Sở Y tế tỉnh. Trung tâm có chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội như: Người cao tuổi không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, người khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong nhiều năm qua, Trung tâm không chỉ là “ngôi nhà chung” che chở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng bảo trợ, mà còn là nơi lan tỏa yêu thương, kết nối cộng đồng cùng chung tay chia sẻ.

Các em nhỏ vui nhận quà và cùng nhau phá cỗ.

Chương trình Tết Trung thu năm 2025 là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức xã hội đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần động viên, khích lệ các em nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, để mỗi mùa trăng tròn đều trở thành ký ức tuổi thơ trọn vẹn và ý nghĩa.

Hồng Duyên