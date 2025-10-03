Mường Vang kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

{title}
Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu, ngày 3/10, UBND xã Mường Vang đã thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán trước cổng trường học trên địa bàn nhằm chuẩn bị cho các em thiếu nhi một mùa Trung thu an toàn và lành mạnh.
Đợt kiểm tra tập trung vào các mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh kẹo, đồ ăn nhanh, nước giải khát...
Trong quá trình làm việc, Đoàn kiểm tra chú trọng tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Cùng với đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, ngăn chặn tình trạng bày bán hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh và cộng đồng góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn.
Đoàn kiểm tra xã Mường Vang kiểm tra các cơ sở kinh doanh tạp hóa trước cổng trường học trên địa bàn
Hoạt động kiểm tra đã nhận được sự đồng thuận, hợp tác tích cực của các hộ kinh doanh và sự ủng hộ của Nhân dân. Qua đó, không chỉ nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn vệ sinh thực phẩm, mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ sức khỏe học sinh, tạo điều kiện để các em thiếu nhi đón Tết Trung thu trong niềm vui trọn vẹn, ấm áp và an toàn.
UBND xã Mường Vang kêu gọi toàn thể Nhân dân, các hộ kinh doanh và các tổ chức đoàn thể cùng chung tay giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng môi trường học đường trong lành, thân thiện.
Đinh Thắng
