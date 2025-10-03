Rộn ràng Đêm hội Trăng Rằm 2025 tại phường Vĩnh Phúc

{title}
{publish}
{head}
Tối 3/10, tại Công viên 29/12, UBND phường Vĩnh Phúc tổ chức “Đêm hội Trăng Rằm 2025” với chủ đề “Trăng rằm tuổi thơ - Ước mơ kỷ nguyên mới”.
Dự chương trình có các đồng chí: Lê Hồng Trung - TUV, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Trung Hải- TUV, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc; Bùi Đức Giang- Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo phòng, ban của phường Vĩnh Phúc; đại diện cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn phường.
Các đại biểu và đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng dự đêm hội
Trong đêm hội, các em được nghe đọc thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thi và thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc như: Múa lân, hề xiếc vui nhộn, ảo thuật, trống hội, các tiết mục văn nghệ sôi động, rước đèn trung thu lung linh...
Màn trống hội
Múa Lân
Rước đèn
Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung trao quà tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, có thành tích vượt khó đến trường.
Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc Nguyễn Trung Hải tặng quà cho các em thiếu nhi
Trong khuôn khổ chương trình, các đồng chí lãnh đạo đã trao nhiều phần quà cho các em học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập; các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt, góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em...
Thúy Hường
Sáng 6/10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 188/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.
baophutho.vn Sống xanh trong phố
7h hôm nay, khi đang ở phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo gây mưa cho trung du, miền núi phía bắc Việt Nam.
Khoảng hơn 1 giờ sáng 6/10, một trận động đất có độ lớn 4.9 đã xảy ra tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi; rủi ro thiên tai cấp 1.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 6/10, vị trí tâm bão số 11 ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực bờ biển tỉnh Quảng Tây...
baophutho.vn Không chỉ năng nổ trong các hoạt động, phong trào đoàn của khu dân cư, chị Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư chi đoàn khu 13 Lam Sơn, xã Vạn Xuân còn...
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến trưa ngày 6/10, bão số 11 - Matmo sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và...