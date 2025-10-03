Xã hội
Rộn ràng Đêm hội Trăng Rằm 2025 tại phường Vĩnh Phúc

Tối 3/10, tại Công viên 29/12, UBND phường Vĩnh Phúc tổ chức “Đêm hội Trăng Rằm 2025” với chủ đề “Trăng rằm tuổi thơ - Ước mơ kỷ nguyên mới”.

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Hồng Trung - TUV, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Trung Hải- TUV, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc; Bùi Đức Giang- Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo phòng, ban của phường Vĩnh Phúc; đại diện cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn phường.

Rộn ràng Đêm hội Trăng Rằm 2025 tại phường Vĩnh Phúc

Rộn ràng Đêm hội Trăng Rằm 2025 tại phường Vĩnh Phúc

Các đại biểu và đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng dự đêm hội

Trong đêm hội, các em được nghe đọc thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thi và thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc như: Múa lân, hề xiếc vui nhộn, ảo thuật, trống hội, các tiết mục văn nghệ sôi động, rước đèn trung thu lung linh...

Rộn ràng Đêm hội Trăng Rằm 2025 tại phường Vĩnh Phúc

Màn trống hội

Rộn ràng Đêm hội Trăng Rằm 2025 tại phường Vĩnh PhúcMúa Lân

Rộn ràng Đêm hội Trăng Rằm 2025 tại phường Vĩnh Phúc

Rước đèn

Rộn ràng Đêm hội Trăng Rằm 2025 tại phường Vĩnh Phúc

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung trao quà tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, có thành tích vượt khó đến trường.

Rộn ràng Đêm hội Trăng Rằm 2025 tại phường Vĩnh Phúc

Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc Nguyễn Trung Hải tặng quà cho các em thiếu nhi

Trong khuôn khổ chương trình, các đồng chí lãnh đạo đã trao nhiều phần quà cho các em học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập; các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt, góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em...

Thúy Hường


