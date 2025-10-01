Đóng nốt 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào lúc 11 giờ ngày 1/10

{title}
Sáng 1/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7360/CĐ-BNNMT về việc đóng nốt 1 cửa xả đáy hồ Thuỷ điện Hoà Bình.
Thuỷ điện Hoà Bình đóng nốt 1 cửa xả đáy vào lúc 11 giờ ngày 1/10
Theo đó, hồi 7 giờ ngày 1/10, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,16m, mực nước hạ lưu 14,36m, lưu lượng về hồ 838m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 4.228m3/s.
Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào hồi 11 giờ ngày 1/10.
Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan theo quy định.
Trước đó, bám sát diễn biến của bão số 10, Thuỷ điện Hoà Bình đã được lệnh mở cửa xả đáy thứ 1 vào 20 giờ ngày 29/9 và mở tiếp cửa xả đáy thứ 2 vào 3 giờ ngày 30/9; đến 17 giờ ngày 30/9, đóng 1 cửa xả đáy.
Cẩm Lệ
