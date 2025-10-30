Ăn gì để vừa tiết kiệm vừa đủ vitamin khi rau xanh tăng giá mạnh?

Mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng khiến nguồn cung rau xanh trở nên khan hiếm và đẩy giá lên mức “ngất ngưởng”, nhiều người tìm giải pháp thay thế cho bữa ăn hàng ngày.

Rau xanh thời điểm mùa mưa bão, lũ lụt thường xảy ra nghịch lý quen thuộc. Giá rau xanh tăng vọt, thậm chí gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.

Trong khi nhiều loại thực phẩm thiết yếu khác như thịt cá, trứng có xu hướng ổn định hơn, thì rau xanh tưởng chừng đơn giản này lại trở thành “bài toán” cân đo trên mâm cơm của nhiều gia đình. Trong bối cảnh rau xanh khan hiếm và đắt đỏ, liệu chúng ta có nhất thiết phải “cắn răng” chi tiêu để duy trì khẩu phần rau, hay có những giải pháp thay thế hiệu quả hơn?

1. Nỗi lo lắng từ các bà nội trợ

Giá rau xanh đồng loạt tăng sau mưa bão và lũ lụt khiến nhiều bà nội trợ phải tính đến thực phẩm thay thế.

Tại các khu chợ truyền thống, không khó để nghe thấy những tiếng thở dài của các bà nội trợ. Chị Thu Hà (48 tuổi, phố Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội) chia sẻ khi đang cân nhắc mua bó rau muống: "Ngày thường bó rau muống chỉ 10.000 đồng, nay có giá 20.000 đồng mà còn không được tươi ngon. Cả nhà tôi cần ăn rau xanh lắm chứ nhưng nhà đông người nếu mua mấy loại đắt đỏ này thì “thâm” vào tiền chợ quá. Tôi cân nhắc nếu rau đắt thế này phải giảm khẩu phần rau lại".

Bà Nguyễn Thị Tần, 73 tuổi ở chợ Cống Vị, Hà Nội cho biết: "Trước đây 50 nghìn mua được cả túi rau, giờ chỉ được vài mớ nhỏ, nếu mua theo nhu cầu gia đình nhà tôi thì phải cả trăm nghìn đồng. Tôi phải thay bằng bí, mướp hay su su cho rẻ. Rau giờ đắt ngang thịt, đi chợ là thấy ngán."

Đây là thực tế chung, mưa lũ kéo dài không chỉ làm hư hại diện tích trồng trọt, gây ngập úng, mà còn khiến việc vận chuyển rau từ các vùng sản xuất chính gặp khó khăn, đẩy giá lên mức cao kỷ lục. Một số loại rau ăn lá quen thuộc như cải ngọt, mồng tơi, xà lách tăng từ 15.000 – 20.000 đồng/kg lên 35.000 – 50.000 đồng/kg, thậm chí cao hơn.

2. Vai trò không thể thiếu của rau xanh

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, về mặt dinh dưỡng, rau xanh đóng vai trò tối quan trọng, không thể thiếu trong chế độ ăn hàng ngày. Chúng là nguồn cung cấp chính:

Chất xơ: Giúp tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón.

Vitamin và khoáng chất: Đặc biệt là vitamin C, A, K và các khoáng chất như kali, folate, cần thiết cho hệ miễn dịch và chức năng thần kinh.

Chất chống ôxy hoá: Giúp bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do, ngăn ngừa bệnh mạn tính.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc duy trì tối thiểu 300 – 400 gram rau xanh và hoa quả mỗi ngày là cần thiết để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là tăng cường sức đề kháng trong mùa mưa ẩm dễ sinh bệnh. Việc cắt giảm hoàn toàn rau xanh có thể dẫn đến thiếu hụt chất xơ, vitamin, gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa và miễn dịch.

3. Chuyển hướng tiêu dùng và tìm kiếm nguồn thay thế

Chị Phạm Thị Dung (42 tuổi, bán hàng tại chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) chia sẻ, trong thời gian giá rau xanh đắt đỏ, chị thường tư vấn cho khách mua các loại củ quả như bí đỏ và cà rốt có giá cả ổn định hơn, lại để được lâu, giàu chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Dù giá rau xanh tăng cao, chúng ta vẫn có thể đảm bảo nguồn dinh dưỡng cần thiết bằng cách áp dụng các giải pháp thay thế thông minh như ưu tiên các loại thực phẩm thay thế giá rẻ, giàu chất xơ. PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Ưu tiên “rau an toàn” và “củ quả ổn định”

Thay vì cố gắng mua các loại rau ăn lá vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, người tiêu dùng nên chuyển sang các loại rau củ có nguồn cung ổn định hơn, thường có giá ít biến động như rau ăn củ gồm khoai tây, cà rốt, củ dền, củ cải trắng; Các loại rau ăn quả (bí đỏ, bí đao, bầu, cà chua, cà tím, ớt chuông); Rau họ đậu như đậu que, đậu đũa hoặc các loại nấm gồm nấm rơm, nấm hương, nấm bào ngư có nguồn cung ổn định từ các trang trại nuôi trồng...

Tăng cường rau đông lạnh và rau mầm

Có thể thay thế rau xanh mùa mưa bão, lũ lụt bằng các loại rau củ được trữ đông.

Rau củ đông lạnh: Các loại rau củ như đậu Hà Lan, ngô ngọt, cà rốt cắt hạt lựu đông lạnh là một lựa chọn tuyệt vời. Quy trình cấp đông nhanh giúp giữ lại hầu hết các chất dinh dưỡng, và giá cả thường không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Giá đỗ và rau mầm: Đây là giải pháp “cấp tốc” và rẻ tiền. Giá đỗ, rau mầm cải, rau mầm hướng dương có thể tự trồng tại nhà trong vài ngày, không cần đất và tránh được ảnh hưởng của mưa lũ, lại cung cấp lượng vitamin E và C dồi dào.

Sử dụng các loại trái cây giàu chất xơ

Trong những ngày rau khan hiếm, có thể tạm thời bổ sung chất xơ và vitamin qua các loại trái cây như chuối, ổi, táo, thanh long. Những loại này thường có sẵn và ít bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Việc rau xanh đắt đỏ trong mùa mưa lũ là một vấn đề kinh tế nhiều gia đình cần cân đối. Tuy nhiên, sức khỏe và dinh dưỡng của gia đình không thể bị lơ là. Thay vì cảm thấy áp lực phải mua bằng được các loại rau lá quen thuộc với giá “cắt cổ”, người tiêu dùng nên linh hoạt chuyển hướng sang các loại củ quả ổn định, rau đông lạnh hoặc rau mầm tự trồng.

Quyết định cuối cùng không phải là “có cần ăn rau hay không”, mà là “làm thế nào để đảm bảo đủ dinh dưỡng cần thiết với chi phí hợp lý nhất”. Bằng cách thay đổi thói quen mua sắm một cách thông minh, mâm cơm gia đình vẫn có thể đa dạng, đầy đủ chất dinh dưỡng, đồng thời giảm thiểu gánh nặng chi tiêu trong mùa mưa bão.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)