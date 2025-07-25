Ân tình tháng 7

Tháng 7 - Tháng tri ân, tháng nhắc nhở về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Những ngày này, ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ dâng tràn xúc cảm khi có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tổ chức trang trọng, thiết thực, lan tỏa nghĩa tình sâu nặng tới các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công (NCC) với cách mạng.

Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường Hoà Bình thăm hỏi, tặng quà Thương binh Hoàng Đức Hà, trú tại Tổ 15, phường Phương Lâm (cũ).

Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2025), nhiều đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ Quốc gia và trong tỉnh như: Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại xã Hy Cương; Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình tại phường Thống Nhất; Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên công trình Thủy điện Hòa Bình; Đài tưởng niệm liệt sĩ tại Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc... Mỗi nén hương thành kính, mỗi vòng hoa tưởng niệm đều chất chứa lòng biết ơn sâu sắc với những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Các đoàn lãnh đạo tỉnh do các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dẫn đầu đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, NCC tại nhiều địa phương như Việt Trì, Vĩnh Yên, Hòa Bình, Phù Ninh, Cao Phong, Tề Lỗ, Mường Động... Những món quà vật chất tuy không lớn nhưng là tấm lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh gửi đến các gia đình, như lời nhắc nhở không bao giờ quên công lao của thế hệ đi trước.

Đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy xúc động chia sẻ trong một buổi thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh nặng trên địa bàn phường Hòa Bình: “Tri ân NCC không chỉ là bổn phận mà còn là trách nhiệm chính trị và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Mong muốn NCC với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống, giáo dục con cháu trong gia đình, thế hệ trẻ, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh...”.

Cũng trong dịp này, các hoạt động biểu dương, tôn vinh cũng được tổ chức. Trong đoàn đại biểu NCC tiêu biểu tham dự Hội nghị toàn quốc năm 2025, tỉnh Phú Thọ có 10 gương mặt tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn NCC và thân nhân trên địa bàn tỉnh tham dự. Trong đó, ông Trịnh Quốc Tuấn, trú tại đường Đốc Ngữ, phường Tân Hòa là một trong những gương sáng. Chúng tôi gặp ông đúng dịp Hội đồng ngũ 1972 tổ chức gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt sĩ. Hội đồng ngũ 1972 thành lập năm 1998 với trên 30 hội viên, nay còn 26 hội viên. Ông Tuấn chia sẻ với chúng tôi về những ngày đầu nhập ngũ năm 1972, rồi quá trình chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ, bị thương và bị bắt tù đày vào tháng 6/1974. Rồi cảm xúc vỡ òa khi đất nước độc lập, Bắc – Nam về một mối. Sau khi trở về địa phương, năm 1978, ông chuyển ngành công tác tại UBND thành phố Hòa Bình (cũ), dần trưởng thành và giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố trước khi nghỉ hưu năm 2014. Ông được tặng Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều bằng, giấy khen và luôn gương mẫu, tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư...

Ngoài ông Tuấn, đoàn đại biểu NCC của tỉnh còn có ông Nguyễn Đình Trị, xã Vĩnh Tường, sinh năm 1933, nguyên lãnh đạo UBND xã Vân Xuân (cũ), là thương binh từng bị địch bắt tù đày, là đảng viên có 70 năm tuổi Đảng, sống mẫu mực, gia đình ông là gia đình văn hóa tiêu biểu. Hay ông Nguyễn Hữu Quyền, khu 5, xã Phù Ninh, sinh năm 1945, là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Trung tá Quân đội, có 55 năm tuổi Đảng, luôn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu và tích cực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ...

Ông Trịnh Quốc Tuấn, phường Tân Hòa (thứ 4 từ bên trái) cùng hội viên Hội đồng ngũ 1972 ôn lại kỷ niệm những ngày chiến đấu ở chiến trường.

Để tri ân các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ và NCC với cách mạng, những năm qua, các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc (cũ), sau sáp nhập là tỉnh Phú Thọ luôn coi trọng việc triển khai các chính sách của Nhà nước và thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào tình nghĩa nhằm chăm lo, hỗ trợ ngày càng hiệu quả hơn cho NCC.

Các chính sách ưu đãi về đất ở, nhà ở, y tế, giáo dục, miễn giảm thuế, vay vốn ưu đãi được triển khai đồng bộ, kịp thời. Đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình NCC trên địa bàn ngày một cải thiện. Tỉnh đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng các chế độ như trợ cấp hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, chăm sóc điều dưỡng sức khỏe, hỗ trợ cải thiện nhà ở, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo. Quan trọng hơn, toàn bộ chính sách đều được thực hiện công khai, minh bạch... Các phong trào tình nghĩa như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” ngày càng lan tỏa sâu rộng. Phong trào xã hội hóa chăm sóc NCC được các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng chung tay hưởng ứng mạnh mẽ. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm cho người có công đang được triển khai quyết liệt...

Những hoạt động tri ân tháng 7 là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, là nhịp cầu để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn với thành quả của máu xương và niềm tin bất diệt của cha ông. Trong dịp này, trong mỗi người vang lên giai điệu đã trở nên quen thuộc, lời bài hát “Viết tiếp câu chuyện Hòa Bình” như một lời nhắc nhở thiêng liêng: “Xin tri ân những người chiến sĩ quên đi niềm riêng, quên đi cả bản thân mình. Cuộn chảy trong lòng một dòng máu nóng dòng máu Lạc Hồng...”. Đó không chỉ là khúc ca tưởng niệm mà là thông điệp bất tử của lòng biết ơn, để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” lan tỏa trong mỗi trái tim người Việt.

Hương Lan