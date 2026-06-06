An toàn thông tin trong doanh nghiệp - Ưu tiên hàng đầu trong thời đại số

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn về bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin. Trước nguy cơ tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu ngày càng gia tăng, việc xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin đang trở thành ưu tiên của nhiều doanh nghiệp.

Vì sao an toàn thông tin ngày càng quan trọng?

An toàn thông tin ngày càng trở nên quan trọng khi các hoạt động kinh doanh, quản lý dữ liệu và vận hành doanh nghiệp đều phụ thuộc vào hệ thống công nghệ thông tin. Cùng với quá trình chuyển đổi số, nguy cơ bị đánh cắp, rò rỉ hoặc khai thác trái phép dữ liệu cũng gia tăng.

Theo Báo cáo nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng Việt Nam năm 2025 của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), các hệ thống thông tin tại Việt Nam đã phải đối mặt với khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng trong năm. Đáng chú ý, có tới 52,3% cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp được khảo sát cho biết đã chịu tổn hại do các cuộc tấn công mạng.

Những sự cố mất an toàn thông tin không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn làm gián đoạn hoạt động. Chính vì vậy, an toàn thông tin đã trở thành một trong những yếu tố nền tảng để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững trong thời đại số.

Những rủi ro phổ biến về an toàn thông tin trong doanh nghiệp

Trong quá trình chuyển đổi số, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin có thể gây thất thoát dữ liệu, gián đoạn hoạt động và ảnh hưởng đến uy tín. Một số rủi ro phổ biến gồm:

Rò rỉ và mất dữ liệu: Thông tin khách hàng, dữ liệu quan trọng có thể bị đánh cắp, truy cập trái phép hoặc vô tình tiết lộ.

Tấn công mạng và mã độc: Các hình thức như phishing (lừa đảo trực tuyến), ransomware (mã độc tống tiền) hay malware (mã độc) có thể gây gián đoạn hoạt động và thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Rủi ro từ con người: Sai sót của nhân sự như sử dụng mật khẩu yếu, mở email độc hại hoặc chia sẻ thông tin không đúng quy định.

Kiểm soát truy cập chưa chặt chẽ: Việc phân quyền không phù hợp có thể khiến thông tin quan trọng bị truy cập trái phép.

Rủi ro từ bên thứ ba: Nhà cung cấp hoặc đối tác không đảm bảo yêu cầu bảo mật có thể trở thành điểm yếu trong chuỗi cung ứng.

Thiếu quy trình quản lý: Doanh nghiệp chưa xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin bài bản thường gặp khó khăn trong việc phòng ngừa và ứng phó sự cố.

ISO/IEC 27001 - Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin hiệu quả

Trước những rủi ro ngày càng gia tăng về an toàn thông tin, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn áp dụng ISO/IEC 27001 như một giải pháp toàn diện để bảo vệ dữ liệu và nâng cao năng lực quản trị rủi ro.

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS), cung cấp một khuôn khổ giúp doanh nghiệp nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro liên quan đến thông tin. Thay vì chỉ tập trung vào các giải pháp công nghệ, ISO 27001 tiếp cận an toàn thông tin một cách tổng thể, bao gồm con người, quy trình và hệ thống.

Lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng ISO/IEC 27001

Việc áp dụng ISO/IEC 27001 không chỉ giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin bài bản mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro:

Bảo vệ dữ liệu và tài sản thông tin: Giúp doanh nghiệp kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ rò rỉ, mất mát hoặc truy cập trái phép vào các thông tin quan trọng.

Nâng cao khả năng quản lý rủi ro: Hỗ trợ nhận diện, đánh giá và triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp đối với các rủi ro về an toàn thông tin.

Nâng cao uy tín và đáp ứng yêu cầu thị trường: Chứng nhận ISO/IEC 27001 giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về bảo mật thông tin.

Giảm thiểu thiệt hại do sự cố an ninh mạng: Giúp doanh nghiệp chủ động phòng ngừa, phát hiện và ứng phó hiệu quả với các sự cố liên quan đến an toàn thông tin.

Tạo lợi thế cạnh tranh: Việc sở hữu chứng nhận ISO 27001 giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng cơ hội hợp tác và tham gia các dự án, gói thầu yêu cầu tiêu chuẩn bảo mật cao.

Cglobal - Đơn vị chứng nhận ISO/IEC 27001 uy tín đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong bối cảnh các yêu cầu về bảo mật thông tin ngày càng khắt khe, việc lựa chọn một tổ chức chứng nhận uy tín là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng và khẳng định năng lực quản lý an toàn thông tin theo chuẩn mực quốc tế.

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