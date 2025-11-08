Áo dài “Hương sắc Việt Nam”: Vẻ đẹp di sản được đánh thức qua từng nếp lụa

Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch 2025 diễn ra tại Hà Nội, nhà thiết kế Vũ Thảo Giang mang đến bộ sưu tập “Hương sắc Việt Nam”, mở màn bằng những tà áo dài thấm đẫm tinh thần di sản và bản sắc dân tộc.

Giữa không gian rực rỡ của lễ hội, những thiết kế trong “Hương sắc Việt Nam” tạo nên một bản hòa ca giữa truyền thống và sáng tạo, giữa di sản văn hóa phi vật thể và ngôn ngữ thời trang đương đại. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật thêu ren tinh xảo của làng nghề, từ kỹ thuật dệt thổ cẩm của đồng bào Tày, Nùng, Thái, Dao, Vũ Thảo Giang đã thổi hồn vào từng sợi chỉ, từng hoa văn – nơi quá khứ và hiện tại giao hòa trong tinh thần tân thời.

Bộ sưu tập sử dụng những chất liệu cao cấp như lụa nhung, gấm, ren, satin – mỗi chất liệu mang một ngôn ngữ riêng. Lụa mềm như lời ru, gấm thêu lấp lánh như ánh trăng rằm, ren dệt thủ công như nét vẽ hồn quê. Từng tà áo được chế tác tỉ mỉ, kết hợp hài hòa giữa đường cắt hiện đại và kỹ thuật thủ công truyền thống, thể hiện tinh thần sáng tạo mà vẫn giữ nguyên vẻ đẹp nền nã của áo dài Việt.

Điểm đặc biệt của “Hương sắc Việt Nam” là cách chuyển hóa âm nhạc dân gian và di sản văn hóa phi vật thể thành hình khối và màu sắc. Cảm hứng từ dân ca Quan họ, ca trù, hát xẩm, chèo, hát Then – đàn tính được thể hiện qua họa tiết, hoa văn và nhịp điệu bố cục, giúp người xem cảm nhận âm nhạc bằng thị giác. Mỗi thiết kế như một “khúc ca bằng lụa”, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng mà kiêu hãnh của người phụ nữ Việt.

Sinh ra trong lòng núi rừng Đông Bắc, NTK Vũ Thảo Giang – người dân tộc Tày thuộc thế hệ 9X – chia sẻ: “Tôi muốn mỗi thiết kế của mình là một ‘đại sứ văn hóa’, đưa di sản Việt Nam đến gần hơn với thế giới”. Với cô, áo dài không chỉ là trang phục mà là di sản sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn dân tộc qua từng đường kim mũi chỉ.

Trước đó, tên tuổi Vũ Thảo Giang đã gắn liền với nhiều bộ sưu tập mang đậm dấu ấn vùng miền như Việt Nam gấm hoa, Hơi thở Đông Bắc, Hương sắc Việt Bắc hay Sắc màu di sản. “Hương sắc Việt Nam” tiếp tục khẳng định phong cách riêng của cô – biến di sản thành thời trang, biến áo dài thành cầu nối văn hóa Việt với thế giới.

Với cách kể chuyện bằng chất liệu, cảm xúc và tinh thần dân tộc, bộ sưu tập “Hương sắc Việt Nam” không chỉ là điểm nhấn của Lễ hội Áo dài Du lịch 2025 mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản Việt, luôn chuyển mình trong nhịp sống hiện đại mà vẫn giữ trọn hồn quê, bản sắc và niềm tự hào Việt Nam.

