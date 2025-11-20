Ảo vọng ngông cuồng, mưu đồ đen tối

Như Báo Phú Thọ đã thông tin (https://baophutho.vn/tam-dia-vong-no-phan-trac-239772.htm ) , thời gian gần đây, Lê Trung Khoa - kẻ tự xưng là “nhà báo tự do”, chủ trang Thoibao.de liên tục đăng tải các bài viết có dấu hiệu xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước, kích động, cổ vũ một số tổ chức, cá có thái độ thù địch hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam ... Các hành vi này đã có biểu hiện vi phạm quy định pháp luật. Và dẫu muộn hơn so với dự đoán, mong muốn của nhiều người, việc gì đến đã đến, ngày 17/11, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Trung Khoa về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Trung Khoa. Ảnh: Bộ Công an

Những người đàng hoàng, tử tế, có nhận thức bình thường nếu từng đọc các phát ngôn, bài viết của Lê Trung Khoa trên trang Thoibao.de đều lắc đầu ngao ngán trước một tư duy lệch lạc, ảo vọng, huyễn hoặc bản thân đến mê muội, ngông cuồng cùng một tâm hồn bị vấy đen bởi lòng thù hận, đố kỵ ẩn sau những mưu mô, thủ đoạn chính trị đen tối được mạo danh bởi những mỹ từ “Người làm báo độc lập”, “Nhà báo Đức gốc Việt”...

Kết cục được dự báo trước của Lê Trung Khoa ngày hôm nay không phải “tai nạn”, “sảy chân, họa miệng” của những kẻ kém hiểu biết, “tay nhanh hơn não”, quen sống ảo, câu view, like trên mạng xã hội mà hệ quả tất yếu của một quá trình dài, nơi y đã tự chọn con đường tội lỗi, biến mình thành kẻ phản trắc, đứng về phía các thế lực thù địch nơi hải ngoại để công kích, gây rối, phá hoại quê hương, Tổ quốc, nơi đã từng sinh ra, nuôi dưỡng y trưởng thành. Sinh năm 1971 tại Thanh Hóa, Lê Trung Khoa ít nhiều cũng được gọi là có ăn, có học khi sở hữu khả năng diễn đạt, viết lách thu hút khá đông người theo dõi trên mạng xã hội. Mang Quốc tịch Việt Nam, Khoa định cư cùng gia đình ở Đức từ những năm đầu thập niên chín mươi của thế kỷ trước. Không chí thú làm ăn như những Việt kiều lương thiện khác, cắn phải “bả dân chủ” phương Tây, Lê Trung Khoa đã lựa chọn mưu sinh bằng các hành vi chống phá lại quê hương, đất nước. Y đã lập ra và điều hành trang mạng Thoibao.de, luôn miệng rêu rao rằng mình là một “nhà báo”, cung cấp các thông tin khách quan, trung thực về Việt Nam nhưng sự thực là các bài viết, video clip do y thực hiện, tán phát trên YouTube, Facebook và trang Thoibao.de đều xuyên tạc trắng trợn đường lối của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ, xúc phạm, hạ thấp uy tín của lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; móc nối, cấu kết với những tổ chức, cá nhân thù địch, thiếu thiện chí với Việt Nam để vận động, kêu gọi tiến hành các hành động chống phá...

Các thông tin xuyên tạc, chống phá trên Thoibao.de

Xưng danh “nhà báo”, đấu tranh cho “tự do ngôn luận” nhưng với Lê Trung Khoa, đây chỉ là tấm màn che cho nghề mưu sinh đê hèn bằng sự thù địch. Y kêu gào “dân chủ” nhưng sự thật lại sống bằng tiền gây quỹ từ các tổ chức, cá nhân mang nặng tư tưởng chống đối nuôi dưỡng. Y luôn miệng kêu gọi “sự thật” nhưng các thông tin trong những bài viết đăng tải trên Thoibao.de đều chưa được kiểm chứng, cố tình thổi phồng lên thành “tin nóng”, “sự việc động trời”, lấy tin đồn thổi vỉa hè để xào xáo thành sự kiện thời sự chính trị... Quan trọng hơn, những bài viết này hoàn toàn không xuất phát, chứa đựng tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm của tác giả với quê hương, đất nước, với nghề báo mà chỉ chất chứa lòng thù hận, động cơ chính trị đê hèn, mưu đồ trục lợi xấu xa được thể hiện bằng những thủ đoạn xảo quyệt, gian manh...

Sự bao dung của pháp luật chỉ có giới hạn. Các hành vi vi phạm gây tổn hại đến lợi ích chính đáng của quốc gia, dân tộc, của cộng đồng xã hội phải bị xử lý, trừng phạt thích đáng. Mong rằng bản án tới đây sẽ là bài học đắt giá, gáo nước lạnh giúp Lê Trung Khoa quay lại đường ngay nẻo chính, trở thành công dân lương thiện, không phải sống tủi hổ với đồng bào trong suốt phần đời còn lại. Đây cũng là lời cảnh báo, nhắc nhở cho tất cả mọi người, nhất là những ai đang nuôi mộng ảo tưởng với những lời tuyên truyền, dụ dỗ ngon ngọt về “thiên đường phía trời Tây”: Tự do không phải tấm áo để trục lợi, dân chủ hoàn toàn không phải là lớp sơn tô vẽ, che phủ cho các hành vi phản trắc, chống phá, lừa đảo... Cuộc sống độc lập, tự do, thanh bình, thịnh vượng của Việt Nam hôm nay được trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, xương máu của biết bao thế hệ đã bền bỉ xây dựng, bảo vệ. Mọi dã tâm chống phá của bất cứ một tổ chức, cá nhân nào, nhân danh bất cứ điều gì, lợi dụng bất cứ công cụ nào đều sẽ bị xử lý, trừng phạt thích đáng theo quy định của pháp luật.

Trung Tín