Tâm địa vong nô phản trắc

Thời gian gần đây, sự việc Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân vì những phát ngôn hay thông tin bị cho là không đúng, ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Đáng chú ý là lợi dụng việc này, nhiều tổ chức, cá nhân có tư tưởng phản động, chống phá ở hải ngoại đã cố tình mượn gió bẻ măng, đổ thêm dầu vào lửa hòng thực hiện mưu đồ gây rối, kích động người dân chống đối Chính phủ, đồng thời tạo tiếng vang, đánh bóng tên tuổi đang bị rẻ rúng, xem thường đến thảm hại phía trời Tây...

Ngay khi có thông tin về vụ kiện, trang fanpage của tổ chức khủng bố Việt Tân cùng bè lũ chống phá, dân chủ cực đoan ở hải ngoại liên tục đăng tải các bài viết có nội dung vu khống, bôi nhọ Chính phủ Việt Nam bao che, tiếp tay cho doanh nghiệp, kìm hãm dân chủ, bóp nghẹt tự do ngôn luận, đàn áp tiếng nói phản kháng của người dân. Đáng chú ý, trong khi rất nhiều kênh và trang mạng có tên trong danh sách bị khởi kiện đã âm thầm xóa clip, ẩn bài viết hoặc công khai gửi lời xin lỗi như: Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official... thì có những kẻ như Lê Trung Khoa - tự xưng là nhà báo, chủ trang Thoibao.de ở Đức vẫn mạnh miệng tuyên bố sẽ “chống lại mọi cáo buộc, coi đây là hành động mang tính chính trị nhằm bịt miệng truyền thông tự do”.

Luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá ở hải ngoại.

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, tin giả đã và đang là nỗi lo, hiểm họa của nhiều doanh nghiệp. Từ bất động sản cho đến ngân hàng, từ ngành hàng tiêu dùng đến giáo dục, y tế, chỉ cần một tin đồn thất thiệt lan ra, thị trường chứng khoán có thể chao đảo, nhà đầu tư rút vốn, nhân viên hoang mang. Thực tế trên thế giới đã cho thấy có doanh nghiệp công nghệ bị sụt cổ phiếu chỉ vì một bài viết vu vơ trên diễn đàn. Cả một tập đoàn kinh tế lớn lao đao vì những cáo buộc sai sự thật do đối thủ giấu mặt chơi xấu. Tin giả, bịa đặt, vu khống giờ đã trở thành vũ khí nguy hiểm hạ gục uy tín nhanh hơn cả những khủng hoảng kinh doanh thực sự.

Trang fanpage của Lê Trung Khoa chuyên đưa tin giả, bịa đặt với mục đích trục lợi cá nhân.

Là tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam, nổi danh trên nhiều lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là mặt hàng xe điện đang vươn tầm thế giới, thời gian gần đây, Vingroup bị bủa vây bởi rất nhiều thông tin bất lợi chưa được kiểm chứng, từ khoản nợ khổng lồ, nguồn gốc xe điện đến việc người đứng đầu bị bắt, cấm xuất cảnh... Đại diện Vingroup đã khẳng định: Những vụ kiện này không phải một phản ứng cảm tính. Đây là bước đi bắt buộc để bảo vệ uy tín doanh nghiệp, quyền lợi hợp pháp của cổ đông, khách hàng và cả những người lao động.

Vụ kiện mới chỉ bắt đầu, phán quyết sẽ do cơ quan có thẩm quyền đưa ra. Tuy nhiên, rõ ràng việc một tập đoàn lớn chủ động dùng công cụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình một cách bài bản và minh bạch là cách hành xử chuẩn mực, văn minh trong một xã hội thượng tôn pháp luật, nơi mà mỗi cá nhân được bảo đảm quyền tự do của mình, nhưng đồng thời phải tôn trọng trật tự công cộng, lợi ích chung và quyền tự do của người khác. Việc lấy pháp luật làm công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp không chỉ thể hiện niềm tin vào thiết chế tư pháp, mà còn góp phần củng cố văn hóa thượng tôn pháp luật trong xã hội. Trong một nhà nước pháp quyền, mọi tranh chấp, xung đột lợi ích dù lớn hay nhỏ đều cần được giải quyết bằng luật pháp, dựa trên chứng cứ và lập luận, chứ không phải bằng tin đồn hay định kiến.

Rõ ràng không có “hành động mang tính chính trị nhằm bịt miệng truyền thông tự do” nào ở đây như các tổ chức khủng bố, phản động rêu rao. Lê Trung Khoa - kẻ tự xưng là nhà báo, chủ trang Thoibao.de đang sống ở Đức vốn là kẻ bịp bợm, từ một người buôn bán nhỏ, bỗng chốc hóa thân thành “nhà báo hải ngoại” chuyên đi xin tiền bằng chiêu bài “dân chủ”. Thoibao.de thực chất là một ổ tin giả, một địa chỉ truyền thông chống Việt Nam nằm giữa châu Âu.

Các bài viết, video do Lê Trung Khoa phát tán trên Thoibao.de và YouTube thường trắng trợn xuyên tạc đường lối của Ðảng và Nhà nước Việt Nam; đưa tin và bình luận bóp méo một số sự kiện liên quan Việt Nam nhằm tác động tiêu cực tới uy tín và hình ảnh của Việt Nam, uy tín của lãnh đạo Ðảng và Nhà nước; cổ vũ một số tổ chức, cá nhân có thái độ thù địch hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam; kích động dư luận xấu... Và lần này, dù muốn hay không, kẻ vong nô phản trắc này cũng sẽ phải đối đầu với công lý, trả giá cho các hành vi tiểu nhân bỉ ổi của mình...

Vũ Thanh