Australia cảnh báo lộ lọt thông tin cá nhân trên các ứng dụng AI

Việc sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng phổ biến tại Australia, trong đó nhiều người tìm đến các ứng dụng này để giải đáp các câu hỏi. Tuy nhiên quá trình này lại tiềm ẩn khả năng các thông tin cá nhân bị lộ và khiến những người sử dụng phải gánh chịu hậu quả khó lường.

Khoảng 50% người dân Australia đang sử dụng các ứng dụng của AI hàng ngày. Trong đó, nhiều người dân đang sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để tìm lời khuyên, bao gồm cả các lời khuyên trong các vấn đề tài chính. Thậm chí, với hy vọng trí tuệ nhân tạo có thể đưa ra lời khuyên sát với tình hình thực tế nhất và cũng để tiết kiệm thời gian, cũng như thuận tiện, nên nhiều người đã không ngần ngại tải lên các nền tảng này nhiều giấy tờ cá nhân như sao kê ngân hàng, bảng lương...trong đó ghi rõ nhiều thông tin bí mật của cá nhân.

Theo các chuyên gia tài chính Besty Westcott, việc làm ngày tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng mà người dùng có thể phải gánh chịu sau này. “Tôi cho rằng không nên chia sẻ các giấy tờ trong đó có ghi các thông tin về tên, địa chỉ, ngày sinh, số tài khoản ngân hàng hay các thông tin về bảo hiểm y tế...trên các nền tảng AI. Một nguyên tắc chung là với những thông tin không cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với người lạ trên đường phố, cũng không nên tải lên ứng dụng trí tuệ nhân tạo”, chuyên gia Besty Westcott nói.

Học sinh trung học làm bài kiểm tra với AI tại Australia - Ảnh: kingscollege.au

Bà Besty Westcott cũng chia sẻ thêm rằng, với những ứng dụng AI phải trả tiền tính bảo mật có thể cao hơn. Tuy vậy dù có là ứng dụng trả tiền vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên mọi người cần cân nhắc kỹ. Với những người đã tải các thông tin cá nhân lên các ứng dụng này, có thể chọn xóa các đoạn hội thoại chứa các thông tin cá nhân, sau đó vào cài đặt để xóa bộ nhớ của ứng dụng và xóa các tệp thông tin đã được lưu lại trên các nền tảng. Với các ứng dụng trả tiền, người dùng có nhiều quyền hạn để kiểm soát những việc này hơn là các ứng dụng miễn phí.

Bà Besty Westcott cũng cho rằng, thay vì tìm lời khuyên, đặc biệt là các lời khuyên về tài chính trên các ứng dụng AI, người dân nên tìm đến các trang web có uy tín của chính phủ hoặc các cơ sở đào tạo về tài chính, để đảm bảo được tiếp cận với những nguồn thông tin chính thức, có độ tin cậy cao trong lúc không phải lo ngại về khả năng bị lộ lọt thông tin cá nhân.

Theo VOV