Bắc Bộ, Trung Bộ có nơi nắng nóng trên 40 độ C, chiều tối có nguy cơ dông lốc

Ngày 25/6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục ghi nhận nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ C, trong khi chiều tối và đêm một số khu vực xuất hiện mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Một lái xe công nghệ ở Huế uống thêm nước khi di chuyển trên đường, để cơ thể tránh mất nước giữa nắng nóng gay gắt. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày và đêm 25/6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông vào chiều tối và tối.

Tại Hà Nội, thời tiết có mây, ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Đông Bắc Bộ ghi nhận nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại vùng trung du và đồng bằng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Bắc Bộ có nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối và đêm, cả hai khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của đợt nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Thời tiết ban ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc duy trì nắng nóng gay gắt với nền nhiệt 37-39 độ C, trong khi phía Nam có nhiệt độ từ 32-35 độ C, một số nơi trên 35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết phổ biến có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 30-33 độ C, Nam Bộ từ 31-34 độ C. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ dao động từ 24-34 độ C, chiều và tối có khả năng xuất hiện mưa dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại nhiều khu vực trên cả nước. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Chiều tối và đêm 25/6, dự báo khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng được cảnh báo có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp độ 1.

Trên biển, ngày và đêm 25/6, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; đêm 25/6, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao trên 2,0m. Cảnh báo, ngày và đêm 26/6, gió trên các vùng biển giảm dần.

Rủi ro thiên tai trên biển cấp độ 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Theo Vietnam+