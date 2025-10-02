Chặn đứng hàng giả, hàng nhái: Mệnh lệnh hành động vì cộng đồng

Bài 1: Hàng giả “bủa vây” người tiêu dùng

Không ai muốn sống trong một xã hội mà thật – giả lẫn lộn, thế nhưng thời gian qua, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như dầu ăn, mỳ chính, hạt nêm... bị làm giả len lỏi vào các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp, công ty, trường học đang từng bước “đầu độc” người tiêu dùng. Nhiều thực phẩm chức năng hỗ trợ, bảo vệ sức khỏe được “thần thánh hóa” hóa ra chỉ là hàng giả, nhập lậu, kém chất lượng. Những vụ việc được cơ quan chức năng làm rõ cho thấy để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi hàng giả, hàng nhái cần có sự chung tay của cả cộng đồng.

Từ hàng tiêu dùng... là giả

Công an phát hiện, tạm giữ hàng giả tại Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, phường Nông Trang.

Tháng 4/2025, Công an tỉnh bất ngờ đột kích, khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất và kho hàng tại Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, phường Nông Trang. Tại đây, cơ quan Công an đã phát hiện, tạm giữ hơn 71 nghìn lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả... khiến người dân không khỏi bàng hoàng bởi lượng lớn sản phẩm giả này được tiêu thụ chủ yếu trong các bếp ăn công nhân, đe dọa sức khỏe người dân. Ngoài ra, cơ quan Công an còn tạm giữ gần 84 tấn phụ gia các loại dùng để sản xuất, san chiết các loại mì chính, hạt nêm, bột canh giả nói trên và gần 1,6 triệu vỏ bao bì, can nhựa đựng sản phẩm cùng dây chuyền sản xuất đóng gói. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đã tiêu thụ ra thị trường 144 tấn dầu ăn, 118 tấn bột canh, 363 tấn hạt nêm giả. Bên cạnh đó, cơ quan Công an còn làm rõ hơn 1.220 tấn mì chính có dấu hiệu vi phạm về chỉ dẫn tem mác.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, các vụ việc liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, đặc biệt hàng giả là lương thực, thực phẩm với phương thức, thủ đoạn mới, tính chất rất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng đã nghiên cứu tâm lý, đánh vào nhu cầu sử dụng khối lượng lớn các mặt hàng thường dùng của người dân (dầu ăn, mì chính, hạt nêm...) để sản xuất, cung ứng ra thị trường với số lượng lớn; móc nối, cung cấp chủ yếu cho bếp ăn tập thể tại doanh nghiệp. Chúng đánh vào thị hiếu của người tiêu dùng trong sử dụng các mặt hàng truyền thống, “đặc sản địa phương” hoặc lựa chọn những nơi kinh tế còn khó khăn như miền núi, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để buôn bán, tiêu thụ hàng hóa kém chất lượng... Vụ “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD là một ví dụ.

Công an kiểm tra, thu giữ khối lượng lớn thịt trâu sấy khô, thịt lợn sấy khô giả của Công ty TNHH MTV MQ FOOD.

Tháng 7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra địa điểm sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food tại xã Vĩnh Hưng, do Vũ Thị Hường, sinh năm 1993 là Giám đốc đã phát hiện tại xưởng sản xuất, chế biến có 3 kho đông lạnh lưu giữ 30 tấn thịt trâu, lợn các loại, 1 tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, một số đã bốc mùi. Tại 1 kho bảo quản thực phẩm đã qua chế biến, phát hiện 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô đã đóng gói thành phẩm.

Vũ Thị Hường khai nhận, nguồn gốc số thịt trâu, thịt lợn nêu trên là thị đông lạnh kém chất lượng nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không có hóa đơn chứng từ, sau đó sử dụng để sản xuất ra thành phẩm là thịt trâu, thịt lợn sấy khô. Để bán hàng, Hường đã thành lập Công ty TNHHH MTV Cương Hường (sau đổi tên thành Công ty TNHH MTV MQ Food) có chi nhánh tại Hà Giang nhưng trên thực tế không có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sản phẩm thịt trâu khô giả của Công ty NHH MTV MQ FOOD.

... đến thực phẩm hỗ trợ, bảo vệ sức khỏe cũng giả

Để tiêu thụ được hàng giả, các đối tượng không chỉ tập trung sản xuất các mặt hàng tiêu dùng thông thường mà chúng còn nắm bắt thị hiếu của người dân khi đời sống ngày càng nâng cao, nhu cầu sử dụng các sản phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm có lợi cho sức khỏe ngày càng lớn. Các đối tượng câu kết sản xuất, tung ra thị trường các loại thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe với giá rẻ, kém chất lượng nhưng được thổi phồng chất lượng, chủ yếu là các sản phẩm đã có thương hiệu để đánh lừa người tiêu dùng.

Các sản phẩm yến chưng của Công ty NHH Yến sào Tuấn Dương & TKT tại xã Thanh Sơn có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng so với bản tự công bố sản phẩm.

Điển hình là vụ “Sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố khác liên quan đến Công ty CP dược phẩm Santex (xã Bình Minh, TP Hà Nội). Theo đó, ngày 27/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can; trong đó bị can Lê Văn Hiếu – Giám đốc Công ty CP dược phẩm Santex, Đỗ Văn Cường – Giám đốc Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; thu giữ hàng giả là hơn 11,8 triệu viên thực phẩm chức năng các loại, gần 77 nghìn lít dung dịch dạng nước.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ 2018 đến nay, Hiếu và Cường cùng các đối tượng liên quan đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Mới đây, ngày 14/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại xã Vĩnh Tường. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 31 loại sản phẩm thực phẩm sức khỏe của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group, với tổng số lượng xác định là hơn 716 nghìn viên nén bao phim, 1,8 nghìn lít thực phẩm dạng lỏng, hơn 31kg dạng bột.

Điều tra, mở rộng vụ án, ngày 1/8/2025, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định và Lệnh bắt tạm giam đối với Dương Hưng Thịnh, sinh năm 1973 – Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm FUSI về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 11/2020 - 6/2025, Công ty này ký hợp đồng sản xuất 37 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty Thảo Nguyên Xanh Group; kết quả giám định xác định có 14 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng giá trị trên 875 triệu đồng. Ngoài ra Cơ quan CSĐT xác định, Công ty TNHH dược phẩm FUSI đã ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều công ty với tổng giá trị hàng xuất bán 137 tỷ đồng...

Thượng tá Cao Việt Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh cho biết: Để thuận tiện cho quá trình sản xuất, buôn bán hàng giả, các đối tượng đã câu kết với các đơn vị được cấp phép sản xuất tạo ra các loại sản phẩm là thực phẩm chức năng, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe trên bao bì, nhãn mác thể hiện có nhiều thành phần, chỉ tiêu các chất rất cao, sau đó mua các giấy tờ giả, lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý nhà nước để được cấp phép sản xuất hàng loạt với quy mô công khai và số lượng lớn, sau đó quảng cáo, tiếp thị, buôn bán với giá rẻ để đánh vào thị hiếu người tiêu dùng.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra khu vực sản xuất của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tạng Kiều Đường, phát hiện nhiều hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đến hết tháng 7/2025, các cơ quan chức năng toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 425 vụ vi phạm, xử lý 417 vụ; phạt vi phạm hành chính gần 20 tỷ đồng . Trong đó, Công an tỉnh đã khởi tố 142 vụ/300 đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 11/14 bị can bị khởi tố liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

(Còn nữa)

Huy Thắng – Lệ Oanh