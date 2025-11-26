Du học sinh Việt Nam vững niềm tin với Đảng trước “ma trận” thông tin nơi xứ người

Bài 2: Kiến tạo “Vắc-xin tư tưởng” cho du học sinh (Tiếp theo và hết)

Việc tăng cường “sức đề kháng tư tưởng”, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cộng đồng du học sinh đang đặt ra một yêu cầu cấp bách. Đó không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mà còn là nhiệm vụ của các tổ chức hội sinh viên, các tổ chức đảng ngoài nước và các cơ quan ngoại giao của Việt Nam, hình thành những điểm tựa quan trọng, tạo môi trường lành mạnh và định hướng đúng đắn cho du học sinh.

Tạo những “la bàn” tư tưởng

Bản lĩnh chính trị không phải là khái niệm trừu tượng, mà được hình thành từ những giá trị rất cụ thể: Nền tảng lý luận, năng lực tư duy khoa học, niềm tin với Đảng và tình yêu đối với Tổ quốc. Đối với du học sinh, điều này càng quan trọng, khi mỗi ngày phải tiếp xúc với vô vàn thông tin đối lập nhau, trong đó có những chiêu thức tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta một cách tinh vi.

Do vậy, trang bị nền tảng lý luận vững chắc chính là “la bàn” tư tưởng. Dù học ở đâu, chúng tôi, những người trẻ Việt Nam vẫn ý thức rõ rằng, hiểu đúng về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta không chỉ là yêu cầu học thuật, mà là cách để nắm chắc bản chất của con đường phát triển đất nước. Khi đã có nền tảng lý luận, chúng tôi có thể tự soi chiếu đúng - sai, thật - giả trước những luận điệu sai trái, phản động.

Sinh viên Việt Nam tham dự một hội thảo khoa học trực tuyến do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Australia tổ chức.

Bên cạnh đó, rèn luyện tư duy phản biện khoa học là yêu cầu không thể thiếu. Sống trong môi trường học thuật quốc tế, chúng tôi hiểu rằng, phản biện không đồng nghĩa với hoài nghi cực đoan hay phủ nhận sạch trơn, càng không phải xem bất cứ thông tin ở nước ngoài đều là “khách quan”. Tư duy phản biện giúp du học sinh biết đặt câu hỏi đúng chỗ, kiểm tra luận cứ, đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn Việt Nam, từ đó tránh rơi vào tâm lý “tự ti nhận thức” cho rằng, những gì đến từ nước ngoài đều đúng, còn những gì thuộc về Việt Nam đều cần nghi ngờ.

Và trên hết, lòng tự hào dân tộc chính là “sợi dây đỏ” gắn kết mỗi du học sinh với quê hương. Chúng tôi hiểu rằng, những thành tựu đổi mới của đất nước không phải ngẫu nhiên mà có: Từ tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, đến vai trò ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Khi nắm chắc thực tiễn, chúng tôi càng dễ nhận diện những luận điệu phủ nhận thành quả, kích động chia rẽ, tạo tâm lý thất vọng. Lòng tự hào ấy không phải cảm xúc mơ hồ, mà là sự tự tin dựa trên tri thức, trải nghiệm và hiểu biết.

Điểm tựa tư tưởng và không gian sinh hoạt lành mạnh

Nếu bản lĩnh chính trị là sức mạnh nội sinh của mỗi du học sinh, thì các tổ chức hội sinh viên Việt Nam ở các nước, các tổ chức đảng ở các nhà trường, cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại, chính là môi trường giữ vai trò hỗ trợ, kết nối và dẫn dắt. Trong nhiều năm học tập ở nước ngoài, tôi luôn cảm nhận sâu sắc vai trò của các tổ chức này: Không chỉ tổ chức sự kiện, mà quan trọng hơn là giữ cho du học sinh một “đường dây thông tin chính thống”, một “không gian văn hóa Việt Nam” giữa môi trường quốc tế rộng lớn.

Trước hết, các tổ chức hội sinh viên ở các trường là cầu nối thông tin quan trọng giúp sinh viên tiếp cận nguồn tin chính xác. Các buổi sinh hoạt trực tuyến về tình hình trong nước, tọa đàm thời sự - chính trị giúp chúng tôi nắm bắt chủ trương, chính sách mới; đồng thời có thêm công cụ để phản bác những thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng. Khi các trang chống phá tung ra bài viết có tư tưởng thù địch, phản động, chống phá Việt Nam, chúng tôi không gặp khó khăn trong việc nhận diện đâu là sự thật, đâu là xuyên tạc.

Bên cạnh đó, các tổ chức hội, cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài còn tạo dựng một môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp du học sinh giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Những lễ hội truyền thống, chương trình văn nghệ, nhân các ngày kỷ niệm như: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Quốc khánh (2-9), Tết Nguyên đán... giúp chúng tôi không bị rơi vào cảm giác lạc lõng. Khi bạn hiểu rõ mình là ai, từ đâu đến, bạn sẽ vững vàng hơn trước những tác động tiêu cực!

Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam và khách mời chụp ảnh tại gian hàng thủ công trưng bày các sản phẩm mang đậm bản sắc Việt, tại lễ hội VIETFEST 2025 “Làng trong thành” ,do du học sinh Việt Nam tại Australia tổ chức.

Không chỉ vậy, các tổ chức hội, các chi bộ đảng, cơ quan ngoại giao cũng là nơi hỗ trợ các bạn trẻ khi gặp khủng hoảng tâm lý - nhận thức. Việc du học sinh bị cuốn vào các diễn đàn xuyên tạc không phải hiếm. Nhưng nhiều trường hợp đã được định hướng lại, nhờ tiếp xúc với thông tin chính thống và sự hỗ trợ của cán bộ hội sinh viên, các đảng viên ở các chi bộ trường học. Đó là sự đồng hành rất nhân văn, rất cần thiết, trong bối cảnh Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi.

Đặc biệt, các hội sinh viên, cơ quan ngoại giao còn phát hiện và lan tỏa những tấm gương điển hình tích cực. Tại một số diễn đàn du học sinh ở nước ngoài, tôi từng biết có bạn du học sinh Việt Nam, trước đó từng tham gia một số diễn đàn phản động chỉ vì tò mò và thiếu kiểm chứng. Sau khi được các anh chị hội sinh viên giải thích, hỗ trợ tìm hiểu thông tin chính thống, bạn đã nhận ra sự sai lệch, từ đó chủ động rời bỏ các nhóm cực đoan và tham gia hoạt động tuyên truyền tích cực về Việt Nam tại trường.

Hay tại một số trường, tổ chức Hội Sinh viên tổ chức các diễn đàn về “Văn hóa Việt Nam”, “Tôi yêu Việt Nam”, “Trại hè”... thu hút hàng trăm sinh viên quốc tế tham gia. Các diễn đàn trên trình bày đầy đủ dữ liệu về kinh tế, xã hội, ngoại giao của Việt Nam, góp phần đính chính nhiều hiểu lầm và phản bác thông tin sai lệch được lan truyền bởi một số trang mạng cực đoan. Những hoạt động ấy không chỉ khẳng định bản lĩnh, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về trí tuệ và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam.

Giữ vững niềm tin - trách nhiệm của mỗi người trẻ Việt Nam

Trong thời đại mà thông tin có thể trở thành “vũ khí” tấn công vào nhận thức, bản lĩnh chính trị chính là lá chắn bảo vệ mỗi người trẻ trước những tác động tiêu cực. Xây dựng bản lĩnh ấy không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là quá trình rèn luyện liên tục: Học tập lý luận, nghiên cứu khoa học, mở rộng tri thức, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và giữ vững niềm tin vào con đường phát triển của đất nước.

Tổ chức hội sinh viên, hội hữu nghị Việt Nam tại các nước, đặc biệt là các tổ chức đảng, các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối, định hướng, hỗ trợ, tạo môi trường văn minh, để mỗi du học sinh không chỉ vững vàng trước luồng thông tin sai lệch, mà còn trở thành chủ thể tích cực trong việc lan tỏa thông tin chính xác, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới.

Là một lưu học sinh đang học tập ở nước ngoài, tôi càng thấm thía hơn giá trị của sự tỉnh táo và bản lĩnh. Mỗi lần chứng kiến những thông tin xuyên tạc về đất nước mình, tôi lại càng thấy rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ: Không chỉ bảo vệ mình trước sự nhiễu loạn thông tin, mà còn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, giữ gìn uy tín quốc gia, bảo vệ sự thật về một Việt Nam kiên cường - sáng tạo - yêu chuộng hòa bình.

