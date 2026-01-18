Phú Thọ 24h
Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tính đến ngày 25/12/2025, trên địa bàn tỉnh có trên 33.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó trên 4.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Sau hợp nhất, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có quy mô và không gian phát triển rộng hơn, thu hút hơn 2.300 hội viên, trong đó Ban Chấp hành lâm thời có 60 Ủy viên, 1 Chủ tịch, 18 Phó Chủ tịch.

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ lần thứ II.

Với vai trò cầu nối, gắn kết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Hiệp hội đã truyền tải kịp thời các văn bản về đường lối, chính sách pháp luật đến với các doanh nghiệp.

Thông qua kênh thông tin điện tử của Hiệp hội, các doanh nghiệp tích cực tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Hiệp hội đã kết nối, tổ chức đón tiếp các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong năm, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh ủng hộ Nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai và Quỹ Vì người nghèo hơn 5,3 tỷ đồng.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận Hội viên cho 13 Hội viên mới.

Với tinh thần hội nhập để phát triển, năm 2026, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Tập trung kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, linh hoạt, hiệu quả; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; tăng cường kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Hội nghị đã thảo luận, thông qua đề án dự kiến nhân sự, dự kiến Ban Chấp hành, số lượng Phó Chủ tịch và thời gian tổ chức Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các hội viên có thành tích tiêu biểu trong năm 2025 được Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh khen thưởng.

Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức kết nạp 13 Hội viên mới; khen thưởng các hội viên có thành tích xuất sắc trong năm 2025.

