Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sáng 14/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VGP

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết, cùng với các nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị, sự ra đời của Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới là “quyết sách đột phá”, đánh dấu bước ngoặt có tính lịch sử trong quá trình hội nhập của Việt Nam với việc định vị hội nhập quốc tế là động lực quan trọng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.

Điểm cầu tỉnh Phú Thọ do đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Việt Nam tạo được bước chuyển về lượng và chất, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, đặc biệt thông qua các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt. Năm 2025, Việt Nam đã triển khai 75 hoạt động đối ngoại cấp cao, tăng gần 1,5 lần so với năm 2024; nâng cấp quan hệ với 17 nước, đưa số lượng đối tác có quan hệ từ mức đối tác toàn diện trở lên là 42 nước; thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước; ký kết hơn 330 thỏa thuận, cam kết với đối tác nhân dịp các hoạt động đối ngoại cấp cao, tăng 2,5 lần so với năm 2024.

Nhờ đó, công tác hội nhập quốc tế của Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp trực tiếp vào các thành tựu chung nổi bật của đất nước năm 2025 và tạo đà triển khai chủ trương, đường lối Đại hội XIV của Đảng. Việt Nam tiếp tục tận dụng tốt mạng lưới 17 FTA với hơn 60 đối tác để thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, thu hút đầu tư nước ngoài. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2025 đạt mức kỷ lục 920 tỷ USD, đưa Việt Nam gia nhập top 15 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Tổng vốn FDI đăng ký vượt 35 tỷ USD và vốn giải ngân FDI cao nhất trong 5 năm gần đây.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu tư, từng bước cải thiện những điểm yếu hội nhập cố hữu, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, tăng về chất trong tham gia chuỗi cung ứng, thu hẹp khoảng cách với doanh nghiệp FDI. Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đã có mặt tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó, năm 2025 có 6 thị trường và 2 khu vực, đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD...

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Năm 2026, cần chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế, mở rộng quan hệ từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao chất lượng; chuyển từ tham gia sang dẫn dắt, định hình; không ngừng phân tích, ứng phó chủ động, linh hoạt với những biến động của thế giới, đảm bảo lợi ích quốc gia - dân tộc. Thực hiện quan điểm hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước và sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp là chủ thể, trung tâm. Thực hiện ba mục tiêu: Góp phần nâng cao tiềm lực, cơ đồ, vị thế, uy tín của đất nước; chủ động chiến lược trong quan hệ quốc tế của đất nước và góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ hội nhập quốc tế một cách chủ động, tích cực, tăng cường chiều sâu, đẩy mạnh chiều rộng, phù hợp với điều kiện, khả năng, xu thế chung của thời đại và chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục quán triệt sâu sắc đổi mới tư duy, nhận thức và hành động, hoàn thiện lý luận của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng hội nhập quốc tế phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực mang tính chiến lược. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về chính trị, quân sự, an ninh một cách sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và văn hóa. Quyết liệt thúc đẩy ký kết và triển khai hiệu quả thực chất các cam kết, thỏa thuận quốc tế. Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Đăng Khoa