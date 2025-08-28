Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất: Trao quyết định nghỉ hưu, phục viên cho 56 quân nhân

Ngày 28/8, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 2 - Thống Nhất tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu, phục viên cho 56 quân nhân chuyên nghiệp.

Trong đợt này, 55 quân nhân nghỉ hưu trước tuổi và 1 quân nhân phục viên theo Nghị định 178/NĐ-CP, Nghị định 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 19/TT-BQP ngày 11/4/2025 của Bộ Quốc phòng.

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất trao quyết định cho các Quân nhân

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tá Trần Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 2 - Thống Nhất khẳng định: Mỗi quân nhân trong suốt quá trình công tác đã để lại dấu ấn về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào. Những đóng góp đó góp phần quan trọng vào thành tích chung của đơn vị, đồng thời củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với lực lượng vũ trang.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất trao quyết định cho các Quân nhân

Thượng tá Trần Anh Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các quân nhân được nghỉ hưu, phục viên, đồng thời mong muốn các đồng chí sau khi trở về địa phương tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong đời sống, tích cực tham gia hoạt động xã hội và tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bằng kinh nghiệm thực tiễn và sự gắn bó lâu năm với đơn vị, các đồng chí được kỳ vọng sẽ tiếp tục có những ý kiến, đóng góp để xây dựng Đảng bộ Ban Chỉ huy PTKV 2 - Thống Nhất trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và đơn vị đối với đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp sau nhiều năm công tác. Đây không chỉ là sự ghi nhận về mặt chế độ, chính sách mà còn là lời tri ân sâu sắc, tiếp thêm động lực để các quân nhân tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, giữ vững và lan tỏa hình ảnh người lính trong thời kỳ mới.

PV