Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất: Trao quyết định nghỉ hưu, phục viên cho 56 quân nhân

Ngày 28/8, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 2 - Thống Nhất tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu, phục viên cho 56 quân nhân chuyên nghiệp.

Trong đợt này, 55 quân nhân nghỉ hưu trước tuổi và 1 quân nhân phục viên theo Nghị định 178/NĐ-CP, Nghị định 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 19/TT-BQP ngày 11/4/2025 của Bộ Quốc phòng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất: Trao quyết định nghỉ hưu, phục viên cho 56 quân nhân

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất trao quyết định cho các Quân nhân

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tá Trần Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 2 - Thống Nhất khẳng định: Mỗi quân nhân trong suốt quá trình công tác đã để lại dấu ấn về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào. Những đóng góp đó góp phần quan trọng vào thành tích chung của đơn vị, đồng thời củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với lực lượng vũ trang.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất: Trao quyết định nghỉ hưu, phục viên cho 56 quân nhân

Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất trao quyết định cho các Quân nhân

Thượng tá Trần Anh Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các quân nhân được nghỉ hưu, phục viên, đồng thời mong muốn các đồng chí sau khi trở về địa phương tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong đời sống, tích cực tham gia hoạt động xã hội và tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bằng kinh nghiệm thực tiễn và sự gắn bó lâu năm với đơn vị, các đồng chí được kỳ vọng sẽ tiếp tục có những ý kiến, đóng góp để xây dựng Đảng bộ Ban Chỉ huy PTKV 2 - Thống Nhất trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và đơn vị đối với đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp sau nhiều năm công tác. Đây không chỉ là sự ghi nhận về mặt chế độ, chính sách mà còn là lời tri ân sâu sắc, tiếp thêm động lực để các quân nhân tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, giữ vững và lan tỏa hình ảnh người lính trong thời kỳ mới.

PV


PV

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thống Nhất Nghỉ hưu Phòng thủ phục viên quyết định Xây dựng Đảng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lực lượng vũ trang Chế độ chính sách Công bố
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tăng cường mối quan hệ quân – dân bền chặt

Tăng cường mối quan hệ quân – dân bền chặt
2025-08-29 10:32:00

baophutho.vn Chiều 28/8, tại Lữ đoàn 297 đã diễn ra Lễ kết nghĩa giữa Lữ đoàn và phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Dự buổi lễ có đại biểu Phòng Phòng không, Bộ...

Dịch vụ công trực tuyến “gần dân” hơn

Dịch vụ công trực tuyến “gần dân” hơn
2025-08-29 06:42:00

baophutho.vn Vừa đón đoàn khách mới, anh Bùi Văn Sánh - chủ homestay Sánh Thuấn ở xã vùng cao Đà Bắc vừa mở điện thoại, đăng nhập ứng dụng VNeID để khai báo...

Lan tỏa hình ảnh “vì Nhân dân phục vụ”

Lan tỏa hình ảnh “vì Nhân dân phục vụ”
2025-08-28 16:28:00

baophutho.vn Hưởng ứng đợt cao điểm cấp đổi thẻ đảng viên chính thức, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch về triển khai cao điểm cấp đổi thẻ đảng viên trên...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long