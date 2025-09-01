Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn bàn giao 64 xe mô tô 2 bánh cho các Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn vừa tổ chức bàn giao xe mô tô 2 bánh bảo đảm cho các Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã. Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn chủ trì lễ bàn giao.

Đại diện Ban CHQs các xã ký biên bản tiếp nhận, bàn giao xe

Tham dự có Chỉ huy trưởng, Chính trị viên của 32 Ban CHQS cấp xã trong khu vực phòng thủ, cùng toàn thể cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong đơn vị. Theo kế hoạch, mỗi Ban CHQS cấp xã được bàn giao 2 xe mô tô 2 bánh, kèm theo đầy đủ giấy tờ, mũ bảo hiểm và phụ tùng cần thiết, nhằm bảo đảm phương tiện phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Theo phân bổ, mỗi xã được cấp 2 xe nhằm phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Tại buổi bàn giao, đại diện 32 Ban CHQS cấp xã đã ký biên bản tiếp nhận, đồng thời cam kết quản lý, sử dụng phương tiện đúng mục đích, tiết kiệm, an toàn; thực hiện giữ tốt - dùng bền, phát huy tối đa hiệu quả trong công tác sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ thường xuyên.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn trao giấy tờ, mũ bảo hiểm đi kèm cho các đơn vị

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh, việc bàn giao phương tiện cơ động lần này thể hiện sự quan tâm, trang bị của Bộ Quốc phòng đối với lực lượng vũ trang cơ sở. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp nhận phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định về quản lý, khai thác, bảo dưỡng, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sử dụng.

Việc trang bị phương tiện cơ động sẽ giúp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống thường xuyên và đột xuất; đồng thời góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

Mạnh Hùng