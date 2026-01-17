Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên: Bảo đảm chỉ tiêu giao quân

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, các nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, một phần về cấp tỉnh, trong đó công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được các địa phương thực hiện “tròn khâu” dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV).

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự xã Vĩnh Tường đăng ký khám tuyển.

Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên phụ trách, quản lý 36 xã, phường. Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, ngay từ những ngày đầu triển khai khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các địa phương đã tập trung làm tốt các khâu, từ rà soát, thẩm định hồ sơ đến sử dụng dữ liệu từ đợt sơ tuyển trước làm cơ sở gọi công dân tham gia khám tuyển, bảo đảm chất lượng ngay từ đầu.

Đồng chí Hà Thái Dương - Chủ tịch UBND xã Tề Lỗ cho biết: Từ ngày 1/7/2025, khi bắt đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tề Lỗ đã tập trung tuyên truyền, khích lệ tinh thần Nhân dân, phát huy truyền thống quê hương anh hùng; tuyên truyền các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PTKV. Xã đã nhanh chóng kiện toàn các chức danh thôn đội trưởng, quyết định thành lập Hội đồng NVQS xã và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Để tổ chức khám tuyển chặt chẽ, Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên tổ chức khám tuyển theo cụm xã, do 9 Trung tâm Y tế khu vực thực hiện. Tại các khu vực khám tuyển, công tác tổ chức diễn ra nghiêm túc, nền nếp. Các khâu khám sức khỏe được bố trí đầy đủ các chuyên khoa như: Đo chiều cao, cân nặng; khám thị lực, thính lực, tai mũi họng, tim mạch, da liễu; xét nghiệm, chụp X-quang và sàng lọc bệnh lý.

Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc khám tuyển sức khỏe cho công dân nhập ngũ.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc cho biết: Để công tác khám tuyển được tổ chức chặt chẽ, trước đó đơn vị đã tổ chức hội nghị phối hợp công tác khám tuyển năm 2026 với 5 xã trên địa bàn. Đội ngũ y, bác sĩ được tập huấn kỹ lưỡng; trang thiết bị y tế được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm tốt nhất cho công tác khám tuyển.

Theo Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên, công dân trong diện gọi khám đã có mặt đầy đủ, đúng thời gian quy định. Công tác khám tuyển được triển khai bài bản, từ kiểm tra hồ sơ đến khám tại các chuyên khoa, tất cả đều được thực hiện nhanh gọn, nghiêm túc. Công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào và ý thức cao về nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Nhiều thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mong muốn được rèn luyện, cống hiến sức trẻ trong quân đội.

Công dân Bùi Duy Tuấn ở xóm Búm, xã Vĩnh Hưng chia sẻ: Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã mơ ước được thực hiện nghĩa vụ quân sự và công tác lâu dài trong quân đội. Tham gia khám tuyển, em mong muốn được trúng tuyển để được học tập, trưởng thành trong môi trường quân đội, góp sức trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, công tác khám tuyển thuộc địa bàn Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên quản lý đã hoàn tất. Qua khám tuyển đã lựa chọn được 3.075 công dân đủ điều kiện sức khỏe để Hội đồng NVQS các địa phương tiếp tục xét duyệt các tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, các địa phương sẽ tiến hành phát lệnh nhập ngũ đối với những công dân có sức khỏe và trình độ chính trị, văn hóa tốt nhất. Đơn vị đã lựa chọn 3 điểm giao, nhận quân: Trung tâm Văn hóa phường Vĩnh Yên, sân vận động xã Vĩnh Tường, Quảng trường xã Tam Dương.

Với tinh thần trách nhiệm, sự chỉ đạo thống nhất và quy trình triển khai chặt chẽ, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các địa phương thuộc Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên tiếp tục khẳng định quyết tâm “tuyển người nào, chắc người đó”. Chú trọng chất lượng, đặt hiệu quả và tính chính xác lên hàng đầu, bảo đảm công dân nhập ngũ có đủ sức khỏe, tri thức, phẩm chất và bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Huy Thắng