Ban công tác Mặt trận khu dân cư - Cầu nối giữa Nhân dân với chính quyền

Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn phường Việt Trì luôn là cầu nối quan trọng giữa Nhân dân và chính quyền, đóng vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Việt Trì cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký giao ước thi đua năm 2026 tại khu 7

Thời gian qua, với phương châm bám sát cơ sở, Ủy ban MTTQ phường Việt Trì đã tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội; tập trung vận động nguồn lực cho các hoạt động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở hộ nghèo, cận nghèo. Tổ chức vận động quyên góp và triển khai các hoạt động cứu trợ khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh...

Đồng chí Đỗ Thị Minh Nguyệt - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Việt Trì cho biết: “Những năm qua, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp củng cố khối đại đoàn kết và tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên lắng nghe, tập hợp những ý kiến, yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền; tổ chức thực hiện tuyên truyền pháp luật về dân chủ ở cơ sở; tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

Cùng với đó, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn phường Việt Trì đã phát huy vai trò cầu nối, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân tích cực hưởng ứng phong trào làm đường giao thông nội khu

Đặc biệt, khu 7 là một trong những điểm sáng của phường Việt Trì với 442 hộ, 1.761 khẩu. Năm 2025, Nhân dân và các tổ chức đoàn thể của khu đã thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước. Khu đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông, lắp đèn chiếu sáng, camera an ninh, chỉnh trang cảnh quan đô thị...

Đồng thời, phát huy dân chủ, chủ động bàn bạc, thống nhất quyết định nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”, gắn với triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ban công tác Mặt trận khu dân cư cũng phát huy tốt vai trò của mình và triển khai các nhiệm vụ đạt kết quả như: Vận động các hộ gia đình đóng góp, ủng hộ các loại quỹ hàng năm vượt chỉ tiêu 103% trở lên, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 98% trở lên. Phối hợp ra mắt và duy trì 11 mô hình, câu lạc bộ. Vận động các tập thể, cá nhân đóng góp, ủng hộ xây dựng các công trình của khu với gần 800 triệu đồng và các hoạt động nhân đạo từ thiện 147 triệu đồng...

Tích cực vận động các tập thể, cá nhân trong và ngoài khu dân cư đóng góp, ủng hộ xây dựng nhà văn hóa với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng (trong đó, người dân đóng góp hơn 700 triệu đồng, còn lại Nhà nước hỗ trợ)... Hiện, toàn khu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đạt trên 42 triệu đồng/người/năm; có 99,77% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; khu 7 được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.

Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, đến nay trên địa bàn đã bê tông hóa 100% đường nội khu (trong đó Nhà nước hỗ trợ xi măng, còn lại các hộ dân đóng góp mua cát sỏi và ngày công); 100% các hộ gia đình trong khu được sử dụng nước sạch; 100% hộ gia đình ký hợp đồng thu gom rác thải.

Ban công tác Mặt trận khu thường xuyên tuyên truyền vận động nhắc nhở Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, kết hợp cùng các đoàn thể huy động lực lượng thực hiện tốt các đợt ra quân vệ sinh môi trường chung, vệ sinh đường làng ngõ xóm, cống rãnh. Trong khu có 2 đoạn đường các hộ gia đình đã tự đóng góp kinh phí để sửa chữa trị giá 15 triệu đồng... Với những kết quả đã đạt được Ban công tác Mặt trận khu 7 đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Chi hội phụ nữ khu 7 thường xuyên tham gia cắt cỏ, vệ sinh tuyến đường phụ nữ tự quản, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Bà Hoàng Thị Hải Anh - Trưởng Ban công tác Mặt trận khu 7, chia sẻ: Chúng tôi luôn tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận, tích cực đi đầu trong mọi hoạt động với phương châm “nói đi đôi với làm”. Cùng với phong trào “Không thua việc nước, không kém việc làng” người dân trong khu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân để đóng góp vào sự phát triển chung của khu.

Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận khu cũng đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Chi uỷ, chi bộ phối hợp với các đoàn thể, tạo sự kết hợp hiệu quả nội dung các cuộc vận động. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào đến các gia đình và tất cả các đối tượng trên địa bàn.

Đinh Tú