Bàn giải pháp phòng, chống sinh vật gây hại chính trên lúa Đông Xuân giai đoạn cuối vụ

Ngày 21/4, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình sinh vật gây hại chính giai đoạn đầu vụ, bàn giải pháp phòng, chống sinh vật gây hại chính trên lúa Đông Xuân 2025-2026 giai đoạn cuối vụ các tỉnh trong vùng phía Bắc. Tham dự hội nghị có đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật 15 tỉnh phía Bắc.

Vụ Đông Xuân 2025-2026, tại các tỉnh phía Bắc có tổng diện tích gần 700.000 ha. Nhìn chung thời tiết thuận lợi, lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 4 đến tháng 6/2026, ENSO có xu hướng chuyển sang trung tính (80 - 90%); nhiệt độ trung bình các tỉnh phía Bắc cao hơn 0,5 - 1 độ C; lượng mưa cao hơn 5 - 10%; nắng nóng gia tăng, mở rộng; các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá dễ xảy ra và có xu hướng gia tăng...

Căn cứ tình hình sinh trưởng và phát triển cây lúa và tình hình thời tiết, Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phía Bắc đánh giá một số loại sinh vật gây hại trên lúa từ nay đến cuối vụ, gồm: bệnh đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu và rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, chuột...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, đánh giá tình hình và đưa ra các giải pháp bảo vệ cây lúa, đảm bảo vụ Đông Xuân thắng lợi, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Theo đó, một số giải pháp được đưa ra nhằm tiếp tục thực hiện tốt các văn bản về việc chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026; đảm bảo đủ nước tưới cho cây lúa giai đoạn làm đòng, trỗ bông, vào chắc nhằm hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng.

Đồng thời, khuyến cáo nông dân hạn chế bón phân đạm nuôi đòng, nuôi hạt để giảm áp lực sâu bệnh giai đoạn cuối vụ; căn cứ tình hình thực tế địa phương, xây dựng phương án ứng phó với sinh vật gây hại trong điều kiện biến đổi khí hậu; tăng cường kiểm tra, nắm chắc diễn biến, tham mưu kịp thời cho chính quyền các cấp để chủ động công tác chỉ đạo phòng trừ dịch hại tại địa phương.

Lê Hoàng