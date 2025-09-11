Bàn giao 4 căn nhà cho hộ nghèo từ nguồn tài trợ quốc tế

{title}
{publish}
{head}
Từ ngày 8 - 10/9, các tình nguyện viên đến từ Hàn Quốc đã trực tiếp sơn tường trước khi các ngôi nhà được hoàn thành và bàn giao cho 4 gia đình nghèo tại xã Hiền Lương. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát và lao động tình nguyện” do Sở Ngoại vụ, Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt Hàn (KCCC), Hàn Quốc kết nối, vận động từ Tổng Công ty Sân bay quốc tế Incheon. Tổng giá trị tài trợ là 592 triệu đồng.
Đại diện Tổng Công ty Sân bay quốc tế Incheon trao kinh phí xây nhà cho 4 gia đình.
Các gia đình tham gia dự án được UBND xã Hiền Lương lựa chọn kỹ, đều thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, gia đình ông Nguyễn Hữu Đông là thương binh, vợ bị khuyết tật nặng. Mỗi gia đình được nhận 130 triệu đồng để xây dựng nhà và được hỗ trợ chi phí sơn tường.
Tình nguyện viên Hàn Quốc trực tiếp sơn tường cho gia đình trong dự án.
Đây là một trong những dự án do Sở Ngoại vụ Phú Thọ vận động, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Phú Thọ chung tay cùng cả nước xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”; đồng thời là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Nhân dân Hàn Quốc và Nhân dân Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm bức tranh về công tác đối ngoại nhân dân giữa hai nước.
Hằng Mến - Sở Ngoại vụ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 12/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Một số nơi...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/9, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cơ...
baophutho.vn Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sẽ giúp khắc phục kịp thời sự cố sạt lở tại tuyến bờ, vở sông Thao qua xã Tam Nông, bảo vệ an toàn tính mạng,...
baophutho.vn Từ mô hình “một cửa” truyền thống đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hiện đại, tỉnh Phú Thọ đang chứng kiến một bước chuyển mình mạnh mẽ...
Để giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường nước đang nhức nhối hiện nay, mỗi tỉnh/thành phố cần xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng sông hồ, làm căn cứ cấp phép xả theo khả...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, trong đó Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An là những địa phương chịu ảnh...
baophutho.vn Với thông điệp “Trao nhân ái, lan tỏa yêu thương”, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Phú Thọ đã triển khai sâu rộng chương trình tặng thẻ bảo hiểm y...