Bàn giao 4 căn nhà cho hộ nghèo từ nguồn tài trợ quốc tế

Từ ngày 8 - 10/9, các tình nguyện viên đến từ Hàn Quốc đã trực tiếp sơn tường trước khi các ngôi nhà được hoàn thành và bàn giao cho 4 gia đình nghèo tại xã Hiền Lương. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát và lao động tình nguyện” do Sở Ngoại vụ, Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt Hàn (KCCC), Hàn Quốc kết nối, vận động từ Tổng Công ty Sân bay quốc tế Incheon. Tổng giá trị tài trợ là 592 triệu đồng.

Bàn giao 4 căn nhà cho hộ nghèo từ nguồn tài trợ quốc tế

Đại diện Tổng Công ty Sân bay quốc tế Incheon trao kinh phí xây nhà cho 4 gia đình.

Các gia đình tham gia dự án được UBND xã Hiền Lương lựa chọn kỹ, đều thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, gia đình ông Nguyễn Hữu Đông là thương binh, vợ bị khuyết tật nặng. Mỗi gia đình được nhận 130 triệu đồng để xây dựng nhà và được hỗ trợ chi phí sơn tường.

Bàn giao 4 căn nhà cho hộ nghèo từ nguồn tài trợ quốc tế

Tình nguyện viên Hàn Quốc trực tiếp sơn tường cho gia đình trong dự án.

Đây là một trong những dự án do Sở Ngoại vụ Phú Thọ vận động, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Phú Thọ chung tay cùng cả nước xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”; đồng thời là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Nhân dân Hàn Quốc và Nhân dân Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm bức tranh về công tác đối ngoại nhân dân giữa hai nước.

Hằng Mến - Sở Ngoại vụ


