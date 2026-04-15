Đền Hùng
Bàn giao công trình màn hình LED giới thiệu thông tin Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Chiều 15/4, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã dự Lễ khánh thành và bàn giao công trình màn hình LED giới thiệu thông tin Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đây là màn hình LED thứ hai mà Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ cho Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo BIDV và các đại biểu tại buổi lễ.

Công trình màn hình LED đặt tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng rộng 54m2. Đây là loại màn hình P6 hiển thị kỹ thuật số sử dụng công nghệ đi-ốt phát quang có tiêu chuẩn kỹ thuật và độ phân giải cao nhất hiện nay.

Công trình hoàn thành và được đưa vào sử dụng đúng dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026 có ý nghĩa thiết thực. Đây không chỉ là hạng mục kỹ thuật, cung cấp thông tin nhanh chóng, trực quan, sinh động về lịch sử, văn hóa, các hoạt động lễ hội mà còn tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ đến với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc và các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao công trình màn hình LED giới thiệu thông tin Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của BIDV đối với tỉnh Phú Thọ. Đây là minh chứng rõ nét cho văn hóa doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng không chỉ là trách nhiệm của tỉnh Phú Thọ mà là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thiêng liêng của cả nước, các tổ chức và mỗi người dân Việt Nam. Qua đó, lan tỏa sâu sắc đạo lý, bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Khu di tích lịch sử Đền Hùng tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác màn hình LED đúng mục đích; thường xuyên cập nhật nội dung thông tin chính thống, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với giá trị lịch sử văn hóa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, giới thiệu và quảng bá di tích, góp phần xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng ngày càng văn minh, hiện đại, xứng tầm là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt.

Gia Thái - Hoài Vũ


