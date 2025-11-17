{title}
Sáng 17/11, Công ty TNHH một thành viên XSKT Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Vĩnh Phú tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.
Các đại biểu dự lễ khánh thành.
Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân được triển khai xây dựng từ tháng 3/2024, với tổng mức đầu tư trên 13 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư từ nguồn thu Xổ số kiến thiết 9 tỷ đồng. Đến nay trường đã được xây mới 01 nhà lớp học 3 tầng số 2 với 6 phòng và các hạng mục phụ trợ.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên XSKT Vĩnh Phúc phát biểu tại lễ khánh thành.
Phát biểu tại lễ khánh thành Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên XSKT Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Hải chúc mừng nhà trường nhận bàn giao công trình nhà lớp học 3 tầng số 2 mới để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của thầy và trò Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Đồng chí mong muốn để hoạt động xổ số kiến thiết Vĩnh phúc ngày càng phát triển, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, tiếp tục đầu tư cho nhiều công trình công cộng, phúc lợi xã hội Cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH một thành viên XSKT Vĩnh Phúc để phát triển hệ thống đại lý xổ số trên địa bàn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vui chơi giải trí có thưởng lành mạnh cho nhân dân; góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc ngày một phát triển và hiệu quả.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên XSKT Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo Nhà trường trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Các đại biểu cắt băng khánh thành và gắn biển công trình Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.
Tại lễ bàn giao lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên XSKT Vĩnh Phúc đã trao 20 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và cắt băng khánh thành, gắn biển công trình.
Dương Chung
