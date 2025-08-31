Bàn giao mô tô cho lực lượng quân sự cấp xã

Chiều 31/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 2 - Thống Nhất tổ chức hội nghị bàn giao xe mô tô 2 bánh cho các Ban CHQS cấp xã. Trung tá Võ Thành Công - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS PTKV 2 chủ trì hội nghị.

Tham dự có đại diện các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật cùng Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng 32 xã, phường trên địa bàn.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống nhất bàn giao giấy tờ xe cho cơ quan quân sự các xã, phường.

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS PTKV 2 đã tiếp nhận 64 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha từ Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) để trang bị cho lực lượng quân sự cơ sở. Theo phân bổ, mỗi xã, phường được cấp 2 xe nhằm phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Các phương tiện được bàn giao có tính năng phù hợp địa hình miền núi, đảm bảo độ bền, tin cậy, dễ khai thác và thuận lợi trong bảo dưỡng kỹ thuật.

Đại diện Ban CHQS các xã, phường tiếp nhận xe mô tô do Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 – Thống Nhất bàn giao.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Võ Thành Công khẳng định việc trang bị mô tô cho các Ban CHQS xã, phường là chủ trương đúng đắn, góp phần nâng cao khả năng cơ động, xử lý tình huống, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp nhận quản lý, khai thác và sử dụng xe đúng quy định, an toàn, hiệu quả. Việc bàn giao phương tiện lần này góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh Nhân dân ngày càng vững chắc.

PV