Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng tại xã Tân Sơn

Sáng 28/8, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy xã Tân Sơn tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Đức Vui, khu Bình Thọ 2, xã Tân Sơn. Dự chương trình có đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc phát biểu tại buổi trao nhà tình nghĩa.

Ông Nguyễn Đức Vui là con liệt sĩ. Gia đình ông Vui sống cùng mẹ già, bản thân ông ốm đau thường xuyên và đang nuôi con ăn học. Gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Sẻ chia với hoàn cảnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng Đảng uỷ xã Tân Sơn và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình ông xây dựng căn nhà mới, diện tích gần 130m2. Trong đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy vận động ủng hộ 60 triệu đồng.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc cùng lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Sơn, đơn vị tài trợ trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Đức Vui.

Phát biểu tại buổi trao nhà, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Phong trào thi đua Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, trong đó có đối tượng người có công với cách mạng; chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2026). Đồng chí mong muốn gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, giáo dục con cháu phát huy truyền thống, góp phần xây dựng quê hương.

Đồng chí đề nghị xã tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của người có công, gia đình chính sách. Đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Tại buổi bàn giao nhà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Sơn, đơn vị tài trợ đã trao tặng các phần quà động viên gia đình ông Nguyễn Đức Vui.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Sơn.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc đã thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Sơn; Xí nghiệp cấp nước Tân Sơn - đơn vị hỗ trợ kinh phí xây nhà cho gia đình ông Nguyễn Đức Vui.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao thư cảm ơn cho Công ty CP cấp nước Phú Thọ.

